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Губернатор Власть и политика

Чувашия присоединится к партнерам самарского НОЦ "Инженерия будущего"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с главой Чувашии Олегом Николаевым обсудил возможность вхождения республики в НОЦ "Инженерия будущего".

Напомним, НОЦ был создан на самарской земле в мае 2019 года по поручению главы региона. Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ "Инженерия будущего" вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии, подчеркнув, что Республика хотела бы войти в состав Центра.

Дмитрий Азаров отметил, что Чувашия является надежным партнером Самарской области, заверив, что уже в ближайшее время вопрос будет проработан самым тщательным образом.

Напомним, центр "Инженерия будущего" за два года приобрел якорных индустриальных партнеров, среди которых ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД". Ведется плотная работа по выстраиванию отношений с Росатомом, Сбером, Газпромом и Новатэком. В НОЦ входят 50 участников — крупнейшие вузы, научные организации и предприятия из 11 регионов. Кроме того, НОЦ активно развивает международное сотрудничество: у "Инженерии будущего" есть партнеры из 50 стран мира.

Деятельность Центр ведет по 5 основным направлениям. Это разработка и внедрение в промпроизводство двигательных и топливных систем нового поколения, применение искусственного интеллекта в инжиниринге для проектирования, производства и эксплуатации новых изделий, создание "умных" транспортных системы, новых аэрокосмических технологий секторов новых инженерных компетенций (инжиниринг живых систем, точная медицина, диагностика, киберфизические системы в сельском хозяйстве).

Так, НОЦ уже разработана уникальная система хранения водорода в жидких органических носителях, в 1,5 раза по энергоэффективности превосходящая существующие в мире аналоги при сопоставимом количестве хранения этого топлива. Кроме того, реализуется проект по разработке цифровой платформы для персонализированной медицины, который базируется на разработках ведущих научных школ по искусственному интеллекту и медицине Самарской области.

Уже внедрены и массово производятся "Стол Пирогова" и медицинские продукты с использованием виртуальной и дополненной реальности. Началась работа по созданию перспективного газогенератора для двигателя тягой 24 тонны, реализованы проекты по изготовлению деталей методами быстрого прототипирования, позволяющие сократить стоимость жизненного цикла изделия на этапе изготовления и повысить ресурс двигателя в целом.

Наличие реальных разработок, мощнейшая научная школа, крупные индустриальные партнеры и четко выстроенная цепочка "вуз-производство" позволили НОЦ "Инженерия будущего" в декабре прошлого года стать первым в пятерке победителей конкурсного отбора 2020 года на присвоение статуса научно-образовательного центра мирового уровня.

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