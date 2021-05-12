В Самарской области можно сделать прививку от COVID-19 даже ночью

Министерство здравоохранения Самарской области опубликовало в своем Инстаграме информацию о круглосуточных прививочных кабинетах и дополнительных пунктах, проводящих вакцинацию от коронавируса вечером и ночью.
Так, КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты работают:
в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125 ☎️8(846)3124890
в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5
☎️8(8482)790451
Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:
- В Отрадном на базе приемного отделения городской больницы (ул. Ленина, 61), тел. 8-84661-2-23-48
- В Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ (ул. Мамистова, 52) тел. 8-84676-2-41-49
- В Чапаевске на базе приемного покоя ЦГБ (ул. Ленина, 104) тел. 8-84639-3-04-47
- В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ (с. Камышла , ул. Победы, 68)
тел. 8-84664-3-37-41
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...