В Самарской области можно сделать прививку от COVID-19 даже ночью

Министерство здравоохранения Самарской области опубликовало в своем Инстаграме информацию о круглосуточных прививочных кабинетах и дополнительных пунктах, проводящих вакцинацию от коронавируса вечером и ночью.

Так, КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты работают:

в Самаре на базе городской больницы 4 по адресу улица Мичурина,125 ☎️8(846)3124890

в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе,5

☎️8(8482)790451

Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время: