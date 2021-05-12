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Дмитрий Азаров пожелал победы "Крыльям Советов" в финале Кубка России

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игроки команды "Крылья Советов" через считанные минуты начнут борьбу за Кубок России по футболу. Соперник волжан — московский "Локомотив". Самый важный и ответственный матч пройдет на стадионе "Нижний Новгород".

Поддержать любимую команду вместе со своими земляками приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Я в Нижнем Новгороде, как и обещал команде, болельщикам. По дороге провел целый ряд встреч с нашими соседями, проговорили вопросы взаимодействия, инвестиционной политики работы НОЦ "Инженерия будущего" и добрался до Нижнего Новгорода, где окунулся в праздничную футбольную атмосферу, которую, хочу сказать, в первую очередь, создают болельщики "Крыльев Советов". Все в хорошем, приподнятом настроении — болеют за любимую команду", — поделился своими впечатлениями глава региона.

Руководитель области напомнил, что сегодня клуб получил лицензию для участия в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. "Сегодня радостная новость — мы получили лицензию. Я в этом не сомневался. Нужно было некоторые формальности преодолеть. Мы оперативно решили все вопросы, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — И сегодня я позвонил главному тренеру команды Игорю Витальевичу Оськину, поделился новостью и пожелал команде успехов. Еще сказал о том, что предполагается поощрить ребят после победы в Кубке".

Губернатор приободрил перед матчем всех игроков команды, которые переживают и волнуются перед самым ответственным матчем сезона.

"Верим в команду. Она уже много достигла и участие в финале Кубка России — это уже замечательное достижение, но мы рассчитываем на большее. Уверен, будут болеть и нижегородцы, и самарские болельщики, которые находятся здесь, в Нижнем Новгороде, и, конечно, огромная армия любителей футбола будет переживать за нашу команду, вселять в них уверенность на самарской земле", — отметил Дмитрий Азаров и добавил, что главное — всегда верить в команду, быть с ней: и в печали, и в радости, и в победах, и в поражениях.

"Ребята сегодня — а у нас замечательная команда — отдают все силы игре, выкладываются на сто процентов. Такой командой я горжусь, как и все болельщики "Крыльев Советов", — отметил Дмитрий Азаров.

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