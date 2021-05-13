СОУНБ проведет открытый поэтический микрофон "Голоса фронта"

В пятницу, 14 мая, в 16:00, перед центральным входом в СОУНБ состоится межрегиональный открытый поэтический микрофон "Голоса фронта".

Каждый участник открытого микрофона должен прочитать наизусть одно стихотворение поэта-фронтовика общей продолжительностью не более трех минут. Возможно очное и заочное участие.

Центр поддержки и развития чтения СОУНБ получил 295 заявок на выступление. Возраст самого младшего чтеца — пять лет, самого старшего — 88 лет. Большинство участников из Самары, также к открытому микрофону присоединились чтецы из Сызрани, Октябрьска, Жигулевска. Примут участие в конкурсе жители Ставропольского, Волжского, Алексеевского, Шенталинского, Хворостянского, Сергиевского, Кинель-Черкасского, Исаклинского, Похвистневского, Кошкинского, Богатовского, Приволжского и Челно-Вершинского районов, а также любители поэзии из Краснодарского края и Ивановской области.

Жюри определит победителей среди очных и заочных участников. В жюри вошли: Софья Сыромятникова — руководитель Центра поддержки и развития чтения СОУНБ; Андрей Мастерков — председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"; Александр Громов — председатель Самарской областной писательской организации; Борис Трейбич — актер Самарского театра "Город"; Андрей Грачев — писатель, член Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"; Марина Суркова — педагог по технике речи, режиссер-постановщик.