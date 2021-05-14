Дмитрий Азаров 18 мая выступит с ежегодным посланием

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 18 мая обратится к губернской думе с ежегодным посланием о положении в регионе и об основных направлениях его развития.

Мероприятие пройдет в конференц-зале правительства области и начнется в 12:00.

Трансляцию послания главы региона в прямом эфире обеспечит "ГТРК Самара". Послание можно будет увидеть на сайте регионального правительства samregion.ru, на телеканале "Самара 24" (повтор в 18:30 на канале "Россия 24") и на сайте tvsamara.ru, "ТРК Губерния" (повтор в 21:00) и на сайте sova.info, на канале "Самара-ГИС" (повтор в 19:30) и сайте samaragis.ru, на ТК "Тольятти 24" (повтор в 19:00) и на сайте tvTogliatti24.ru.

В социальных сетях трансляция будет вестись на официальной странице Самарской области сети "ВКонтакте" https://vk.com/samaroblast, а также на официальных страницах всех муниципальных образований Самарской области "ВКонтакте".