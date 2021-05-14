Дмитрий Азаров 18 мая выступит с ежегодным посланием

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 18 мая обратится к губернской думе с ежегодным посланием о положении в регионе и об основных направлениях его развития.
Мероприятие пройдет в конференц-зале правительства области и начнется в 12:00.
Трансляцию послания главы региона в прямом эфире обеспечит "ГТРК Самара". Послание можно будет увидеть на сайте регионального правительства samregion.ru, на телеканале "Самара 24" (повтор в 18:30 на канале "Россия 24") и на сайте tvsamara.ru, "ТРК Губерния" (повтор в 21:00) и на сайте sova.info, на канале "Самара-ГИС" (повтор в 19:30) и сайте samaragis.ru, на ТК "Тольятти 24" (повтор в 19:00) и на сайте tvTogliatti24.ru.
В социальных сетях трансляция будет вестись на официальной странице Самарской области сети "ВКонтакте" https://vk.com/samaroblast, а также на официальных страницах всех муниципальных образований Самарской области "ВКонтакте".
Последние комментарии
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте