В Самарской области малый бизнес привлекут к развитию индустрии гостеприимства

В пятницу, 14 мая, в Сызрани на площадке центра "Мой бизнес" стартовала масштабная программа, посвященная развитию сектора гостеприимства и туризма в Самарской области.

Создание благоприятной деловой среды в регионе ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Программу по развитию туризма организует и финансирует областное министерство экономического развития и инвестиций при поддержке департамента развития туризма Самарской области и городской администрации. Она будет проходить в течение шести месяцев.

Первым шагом стал запуск образовательного интенсива "Школа организаторов коммуникации", основная задача которого - подготовить специалистов, заинтересованных в развитии направлений "гостеприимство" и "туризм" и готовых участвовать в разработке и согласовании соответствующих программ.

Разъяснения по реализации образовательных мероприятий для туристического бизнеса дал инициатор проекта, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Мы уделяем особое внимание развитию действующих и начинающих предпринимателей, работающих в сфере туризма, - отметил он. - Самарская область обладает колоссальным потенциалом по развитию данного направления. Конечно, это подразумевает повышение уровня компетенций и предпринимателей, и административных команд, работающих в муниципалитетах. Именно поэтому министерство экономического развития при участии муниципальных властей и регионального департамента развития туризма инициировало ряд образовательных мероприятий в городах, в рамках которых участники узнают о современных тенденциях развития бизнеса в туристической сфере, а также о видах поддержки со стороны региона и федерального центра".

Министр также подчеркнул, что образовательный интенсив в Сызрани проводится с учетом стратегических направлений развития города, в которых туризм играет одну из ключевых ролей.

По итогам первого этапа будут подготовлены агенты развития, которые в последующем проведут сессии соучастного проектирования и сессии согласования интересов стейкхолдеров. Основная цель таких мероприятий - акселерация малого бизнеса и помощь предпринимателям при встраивании в развитие туристических проектов на территории Самарской области.

"Я проходил много разных семинаров и обучающих курсов, но эта программа заметно отличается от остальных. Здесь все происходит в рамках живого общения, полученная информация очень полезна для всех участников. Некоторые элементы программы я уже готов использовать в своей работе", - поделился впечатлениями участник семинара, руководитель центра спортивного туризма "Барс" Роман Клюев.

В ходе проекта заинтересованные предприниматели смогут получить консультации по программам поддержки, информацию по инвестиционно привлекательным проектам, к развитию которых можно присоединиться, познакомиться с успешными кейсами создания и развития туристических продуктов.