В Самарской области малый бизнес привлекут к развитию индустрии гостеприимства

В пятницу, 14 мая, в Сызрани на площадке центра "Мой бизнес" стартовала масштабная программа, посвященная развитию сектора гостеприимства и туризма в Самарской области.
Создание благоприятной деловой среды в регионе ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Программу по развитию туризма организует и финансирует областное министерство экономического развития и инвестиций при поддержке департамента развития туризма Самарской области и городской администрации. Она будет проходить в течение шести месяцев.
Первым шагом стал запуск образовательного интенсива "Школа организаторов коммуникации", основная задача которого - подготовить специалистов, заинтересованных в развитии направлений "гостеприимство" и "туризм" и готовых участвовать в разработке и согласовании соответствующих программ.
Разъяснения по реализации образовательных мероприятий для туристического бизнеса дал инициатор проекта, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
"Мы уделяем особое внимание развитию действующих и начинающих предпринимателей, работающих в сфере туризма, - отметил он. - Самарская область обладает колоссальным потенциалом по развитию данного направления. Конечно, это подразумевает повышение уровня компетенций и предпринимателей, и административных команд, работающих в муниципалитетах. Именно поэтому министерство экономического развития при участии муниципальных властей и регионального департамента развития туризма инициировало ряд образовательных мероприятий в городах, в рамках которых участники узнают о современных тенденциях развития бизнеса в туристической сфере, а также о видах поддержки со стороны региона и федерального центра".
Министр также подчеркнул, что образовательный интенсив в Сызрани проводится с учетом стратегических направлений развития города, в которых туризм играет одну из ключевых ролей.
По итогам первого этапа будут подготовлены агенты развития, которые в последующем проведут сессии соучастного проектирования и сессии согласования интересов стейкхолдеров. Основная цель таких мероприятий - акселерация малого бизнеса и помощь предпринимателям при встраивании в развитие туристических проектов на территории Самарской области.
"Я проходил много разных семинаров и обучающих курсов, но эта программа заметно отличается от остальных. Здесь все происходит в рамках живого общения, полученная информация очень полезна для всех участников. Некоторые элементы программы я уже готов использовать в своей работе", - поделился впечатлениями участник семинара, руководитель центра спортивного туризма "Барс" Роман Клюев.
В ходе проекта заинтересованные предприниматели смогут получить консультации по программам поддержки, информацию по инвестиционно привлекательным проектам, к развитию которых можно присоединиться, познакомиться с успешными кейсами создания и развития туристических продуктов.
Последние комментарии
И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.
Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.
Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.
Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ
Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее