Наталья Виктор: здравоохранению в последние годы уделяется большое внимание

В преддверии ежегодного послания губернатора врач, кандидат предварительного голосования "Единой России" Наталья Виктор рассказала о реализации первоочередных задач в медицине, обозначенных в региональной Стратегии лидерства.

Главный врач Самарской городской больницы № 4 Наталья Виктор, участвующая в предварительном голосовании "Единой России", рассказала о масштабной поддержке, которую получает сфера здравоохранения в регионе благодаря реализации Стратегии опережающего развития. О промежуточных итогах этой работы, вероятно, пойдет речь в ежегодном послании губернатора Дмитрия Азарова: ожидается, что он выступит с ним уже на следующей неделе.

"В Самарской области в последние годы уделяется большое внимание здравоохранению. В первую очередь хочется сказать об обновлении автопарка скорой помощи в медицинских учреждениях, о новых автомобилях для неотложной помощи людям. Прошлый год для всех нас выдался тяжелым, началась пандемия, но лечебные учреждения получали всю необходимую помощь: приобретались медикаменты для лечения ковид-больных и пациентов с подозрением на дому, специальное и дорогостоящее оборудование для работы врачей, средства индивидуальной защиты", — отметила Наталья Виктор.

По словам главврача, в губернии выстроен механизм поддержки медицинских работников — особенно тех, кто работает на передовой борьбы с пандемией.

"Наших сотрудников, которые работают в красной зоне, с самого начала и по сей день обеспечивают горячим питанием. По прямому распоряжению Дмитрия Азарова решаются транспортные вопросы —свои автомобили предоставляли в том числе и работники областной и городской администраций, когда вызовов было особенно много", — добавила Наталья Виктор.

Она подчеркнула, что в регионе продолжается работа по модернизации здравоохранения. За последние несколько лет открылись нужные жителям медицинские учреждения, закуплено современное оборудование. Продолжится и обновление автопарка "скорых" — эта инициатива "Единой России" поддержана Владимиром Путиным и будет реализована. Уже в этом году регионы получат 5 тыс. машин скорой помощи.

Напомним, одной из главных тем традиционного послания губернатора в этом году, как ожидается, станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области — Стратегии лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова. В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек — они определили несколько самых важных сфер жизни, куда власть должна направить свои усилия. Именно эти сферы сейчас в фокусе внимания губернатора, правительства Самарской области и всего депутатского корпуса. Главной задачей этой работы является повышение качества жизни конкретного человека, в каком населенном пункте губернии он бы ни жил.