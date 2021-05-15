Дмитрий Азаров задекларировал доход в 24 млн рублей

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров за 2020 г. заработал 24 млн руб., следует из декларации, размещенной на сайте правительства региона.

По итогам 2019 г. Дмитрий Азаров задекларировал 6,26 млн рублей.

При этом за год уменьшился список объектов недвижимости, которыми владеет губернатор. Теперь в нем нет жилого дома площадью 506 кв. м и земельного участка в 500 кв. м. Возможно, рост доходов связан с продажей этих объектов.

В пользовании главы региона по прежнему остались квартира площадью 234,3 кв. м, одна треть доли квартиры площадью 59,2 кв. м, а также гараж (31,5 кв. м) и кладовая (7,6 кв. м).

В автопарке Дмитрия Азарова как и в 2019 г. остаются автомобили Toyota Land Cruiser 200, Lada Largus и Lada Vesta.

Супруга губернатора заработал 2 млн рублей.