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Светлана Макушева: важна планомерная политика поддержки семей с детьми и малообеспеченных семей Творческая молодежь региона: хочется, чтобы в послании губернатора была затронута тема развития молодежных пространств Дмитрий Азаров задекларировал доход в 24 млн рублей Павел Покровский поделился ожиданиями от послания губернатора Дмитрия Азарова Дмитрий Азаров поручил изучить опыт регионов в поддержке многодетных семей

Губернатор Власть и политика

Светлана Макушева: важна планомерная политика поддержки семей с детьми и малообеспеченных семей

САМАРА.15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Член правления Союза женщин Самарской области Светлана Макушева поделилась ожиданиями от предстоящего послания главы региона депутатам губернской думы, которое состоится 18 мая.

Она также рассказала о том, чем ей запомнились три года, которые область возглавляет Дмитрий Азаров, и отметила, что в разработанной по его инициативе Стратегии лидерства региона главными экспертами были жители.

"Очень важный акцент был выстроен на прямом общении с людьми и на серьезном обсуждении всех инициатив, которые принимались, - отметила Светлана Макушева. - Например, на мой взгляд, очень важно было перед благоустройством общественных пространств обсуждать проекты с жителями".

Светлана Макушева обратила внимание, что строительство школ происходило в тех местах, где это необходимо людям, где проживает много семей с детьми. Например, в Октябрьском и Красноглинском районах Самары.

"Жду, что в послании губернатора Самарской губернской думе будет сказано о продолжении планомерной поддержки семей с детьми, малообеспеченных семей и о продолжении строительства учебных заведений в тех районах, где это особенно нужно жителям", - поделилась она.

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