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Губернатор Власть и политика

Чего ждут педагоги и волонтеры от послания губернатора

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии оглашения послания губернатора Дмитрия Азарова, которое состоится 18 мая, педагог из Самары Марина Семеновых рассказала, что изменилось в системе образования.

Технопарки, центры "Точка роста", "Кванториум" — все это, по словам замдиректора по воспитательной работе самарской школы № 163 Марины Семеновых, дает школьникам возможность заниматься дополнительно, изучать робототехнику, программирование, биотехнологии.

"Я думаю, что Дмитрий Игоревич сделает все, для того, чтобы у детей была возможность развиваться, чтобы появлялись новые центры, — уверена педагог. — В нашей области в течение этого периода времени возросло количество мероприятий, где молодой человек может себя проявить и быть полезным не только своему городу, своему образовательному учреждению, но и своей стране. У детей появилась возможность путешествовать, посещать различные санатории и лагеря.

Как считает Марина Семеновых, в послании губернатора будут затронуты темы качественного образования и летнего отдыха детей.

"В Послании Дмитрий Игоревич, конечно, будет затрагивать тему образования. Он не обойдет ее стороной, потому что будущее детей — это наше будущее. Думаю, что позитивные изменения, которые уже произошли, будут дальше поддерживаться со стороны губернатора. И наша область, наш город будут двигаться только к лучшему", - говорит педагог.

У молодежи появляется больше возможностей для реализации своих инициатив - школьные проекты, экологические, культурные и научные, говорит волонтер Алина Измайлова.

Девушка уверена, что тема волонтерства будет затронута в ежегодном Послании Дмитрия Азарова, ведь добровольцы, по ее мнению, играют действительно большую роль в жизни общества.

"Это люди, которые работают от чистого сердца и прилагают руку ко всему с открытой душой, — добавила Алина Измайлова. — Они стараются работать по мере своих возможностей.

Девушка также отметила позитивные перемены во внешнем облике Самары, отметив, что и в этом вопросе не обошлось без волонтеров. А поддержка добровольчества и молодежных инициатив — в зоне особого внимания главы региона.

Напомним, одной из главных тем традиционного послания главы региона в 2021 году станет подведение итогов реализации Стратегии опережающего развития Самарской области — Стратегии лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова.

В работе над документом приняли участие сотни тысяч человек — они определили несколько самых важных сфер жизни, куда власть должна направить свои усилия.

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