СК возбудил уголовное дело из-за смерти ребенка на пожаре в Самарской области

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В Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") из-за пожара, во время которого погиб ребенок. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области