Алексей Степанов: надеемся, что губернатор в своем послании не обойдет вниманием тему развития физкультуры и спорта

Депутат фракции "Единой России" в губернской думе, руководитель ряда спортивных организаций Самарской области напомнил о важности решения демографических задач.

Вопросы развития и широкой популяризации физкультуры и спорта среди жителей Самарской области найдут отражение в послании Дмитрия Азарова и в 2021 году, предположил зампредседателя профильного комитета губернской думы, депутат фракции "Единой России" Алексей Степанов.

"Рассчитываю, что речь пойдет в том числе и об устройстве в населенных пунктах региона общедоступных площадок, инфраструктуры во дворах многоквартирных домов, где люди самых разных возрастов смогут заниматься укреплением своего здоровья", - отметил единоросс.

Алексей Степанов добавил, что глава региона уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в Самарском регионе - от крупнейших объектов и сооружений до небольших площадок.

"Дмитрий Азаров делает все для этого. Он сам - далеко не посторонний человек в спорте и поэтому прекрасно понимает, что создавать условия для занятий физкультурой и спортом необходимо - необходимо в плане демографии, в плане общего укрепления здоровья нашего населения", - подчеркнул депутат.

Напомним, в этом году традиционное послание главы региона назначено на 18 мая.