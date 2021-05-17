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Губернатор Власть и политика

Геннадий Котельников: Послание губернатора - наш шанс реально улучшить качество жизни людей

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской губернской думы рассказал об ожиданиях от традиционного обращения Дмитрия Азарова к парламентариям и жителям региона.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В своем послании 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров затронет тему приоритетных задач, направленных на улучшение важнейших сфер жизни людей. Такое предположение высказал председатель Самарской губернской думы, депутат фракции "Единой России" Геннадий Котельников.

"Наш регион, как и вся страна, достойно прошел год, прожитый с пандемией коронавируса. Были минимизированы потери в экономике, значительными темпами развивалась социальная сфера. Сегодня, чтобы реально обеспечить дальнейшее развитие Самарской области и улучшение жизни людей, необходима четкая и последовательная реализация национальных проектов. В нашем регионе эта работа активно ведется под руководством губернатора", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил - депутаты губернской думы ждут, что в послании губернатора прозвучит сигнал к принятию особых мер, направленных на развитие сфер здравоохранения, образования, социальной защиты населения.

"Это наш шанс реально улучшить качество жизни людей. Сегодня Самарская область трудится над реализацией всех национальных проектов, которые выдвинул президент России Владимир Путин. И  главное - и у депутатов, и у жителей Самарской области есть уверенность, что под руководством Дмитрия Азарова все масштабные задачи, которые стоят перед регионом, будут решены", - резюмировал депутат.

Напомним, в этом году традиционное оглашение послания главы региона назначено на 18 мая.

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