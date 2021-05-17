Председатель ФПСО: у региона есть возможности выйти в постковидный период на лидерские позиции по стране

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников рассказал, чем ему запомнились три года, в которые область возглавляет Дмитрий Азаров, и особенно последний очень непростой год.

По его словам, удалось сохранить десятки тысяч рабочих мест в Самарской области в период пандемии. Это стало возможным благодаря эффективной работе команды Дмитрия Азарова по реализации Стратегии лидерства, взаимодействию областного министерства труда и работодателей.

Как именно помогать особо пострадавшим отраслям, обсуждали на заседаниях оперативного штаба, их проводил губернатор Дмитрий Азаров. К примеру, компаниям выдавали беспроцентные кредиты на выплату зарплаты, что позволяло сохранять стабильность и даже создать новые рабочие места.

"Для сохранения рабочих мест в Самарской области были приняты значительные меры. Я бы даже сказал, комплекс мер. Они были реализованы очень качественно. В первую очередь большое подспорье для работодателей - введение листков нетрудоспособности для категории граждан 65+. Это действительно облегчило задачи по выплате заработной платы. В то же время необходимо отметить, что сверхкачественно отработало и министерство труда, в частности, службы занятости. И действительно, в определенный период количество вакансий на рынке труда не успевало за уровнем безработицы. Возникло это в первую очередь из-за того, что многие люди "вышли из тени" и официально встали на учет. Это тоже с определенной точки зрения положительный процесс. Дополнительные усилия (в первую очередь работа с работодателями) позволили увеличить количество свободных вакансий", - считает Колесников.

Беспрецедентные меры поддержки получили и промышленные предприятия. Дмитрий Колесников уточняет: "Это и возможность получения беспроцентных кредитов на выплату заработной платы особо пострадавшим отраслям, то есть большой, серьезный комплекс мер поддержки. В ежедневном, практически ручном режиме был организован контроль ситуации на промышленных предприятиях. Профсоюзы тоже принимали участие в этом вопросе. Проблемы всегда рассматривались на оперативном заседании правительства, на областном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Дмитрий Азаров предпринимал очень серьезные шаги, чтобы поправить ситуацию. Это позволило во многом нивелировать те проблемы, которые ожидались в начале года. Если на АвтоВАЗе по итогам 2020-го мы ожидали практически двукратного падения производства, то на самом деле по некоторым месяцам даже опередили показатели 2019 года. Я думаю, что этого удалось достигнуть внимательным отношением, тем, что вникали в проблему каждого конкретного предприятия и небезучастно решали проблемы в оперативном порядке".

Дмитрий Колесников отметил, что в начале 2020-го предприятия пребывали в некой растерянности, однако к концу года у них появилась уверенность, определенная стабильность.

"Они понимали, что внимание региональных властей есть, проблемы их слышат, их удается решать достаточно оперативно. Это общая работа под руководством губернатора региональных властей, работодателей, профсоюзов. Совместный контроль, мониторинг за ситуацией на рынке труда и выплатой заработной платы, который проходил в ежедневном режиме. Как только возникали какие-то сложности, мы сразу информировали региональные власти для принятия оперативных решений", - подчеркнул он.

Завтра, 18 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратится к губдуме с ежегодным посланием о положении в регионе и об основных направлениях его развития. О том, каких тем коснется глава региона, высказал предположение и председатель ФПСО.

"Убежден, что губернатор в своем послании коснется вопросов здравоохранения, потому что это одна из ключевых тем, это здоровье наших жителей, а также обеспеченность и доступность медицинского обслуживания. Сегодня очень остро стоит вопрос вакцинации, мы ведем серьезный мониторинг по ее темпам. У нас достаточное количество вакцины. Сегодня важно провести серьезную разъяснительную работу для жителей Самарской области. Другого варианта, кроме как вакцинироваться, у нас нет", - высказал мнение председатель.

По мнению Дмитрия Колесникова, губернатор коснется вопросов работы в постковидный период: "Сегодня мы видим, что усилия наших ученых и врачей во многом позволили успешно бороться с коронавирусной инфекцией. Учитывая, что ситуация с заболеваемостью стабилизируется, надо думать, как жить дальше. Нужно прилагать серьезные усилия для создания новых рабочих мест, для развития экономики. Этому способствует и реализация национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Нас ждет большая, серьезная, совместная работа, постоянный мониторинг в социально-трудовой сфере и в заработной плате".

Председатель ФПСО также отметил, что у Самарской области есть все возможности выйти в постковидный период на лидерские позиции не только в ПФО, но и в целом по стране.

Добиться этого позволит Стратегия опережающего развития Самарской области - Стратегия лидерства. Ее сформировали жители всех городов и районов губернии в 2018 году по инициативе Дмитрия Азарова.