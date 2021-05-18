В Самаре пройдет Неделя современной литературы

C 18 по 22 мая в Victoria Underground пройдет Неделя современной литературы (18+).
В рамках выставки "Я не готов к этой идее. Дмитрий Александрович Пригов" галерея "Виктория" приглашает на Неделю современной литературы (совместно со Школой литературных практик (Москва).
В программе:
18 мая, 19:00
Лаборатория прозы: "Проблематизация литературного канона ХХ-ХХI вв. и исследование актуального художественного языка".
Ведущие: Евгения Некрасова (писательница, сценаристка), Алеся Атрощенко (кандидат филологических наук)
19 мая, 19:00
Лекция "Можно ли управлять поэзией, или Зачем нужны менеджеры литературы" (18+).
Татьяна Новоселова (куратор культурных проектов, преподаватель направления "Менеджмент в культуре" (Шанинка, РАНХиГС)
20 мая, 19:00
Лекция "Феминисткая поэзия: литературный канон и преемственность в женской поэзии" (18+)
Оксана Васякина (поэтесса, эссеистка)
21 мая, 19:00
Презентация романа Оксаны Васякиной "Рана" (свободный вход)
22 мая 17:00
Лекция "Слово в искусстве".
Анастасия Альбокринова
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.