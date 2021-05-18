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Литература Культура

В Самаре пройдет Неделя современной литературы

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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C 18 по 22 мая в Victoria Underground пройдет Неделя современной литературы (18+).

В рамках выставки "Я не готов к этой идее. Дмитрий Александрович Пригов" галерея "Виктория" приглашает на Неделю современной литературы (совместно со Школой литературных практик (Москва).

В программе:

18 мая, 19:00
Лаборатория прозы: "Проблематизация литературного канона ХХ-ХХI вв. и исследование актуального художественного языка".

Ведущие: Евгения Некрасова (писательница, сценаристка), Алеся Атрощенко (кандидат филологических наук)

19 мая, 19:00
Лекция "Можно ли управлять поэзией, или Зачем нужны менеджеры литературы" (18+).

Татьяна Новоселова (куратор культурных проектов, преподаватель направления "Менеджмент в культуре" (Шанинка, РАНХиГС)

20 мая, 19:00
Лекция "Феминисткая поэзия: литературный канон и преемственность в женской поэзии" (18+)
Оксана Васякина (поэтесса, эссеистка)

21 мая, 19:00
Презентация романа Оксаны Васякиной "Рана" (свободный вход)

22 мая 17:00
Лекция "Слово в искусстве".
Анастасия Альбокринова

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