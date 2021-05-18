"Метромакс" стал партнером "Киберспортивного Кубка Губернатора"

Федерация компьютерного спорта Самарской области совместно с министерством спорта и министерством образования и науки Самарской области, региональным отделением партии "Единая Россия" и Ассоциацией вузов Самарской области проводит первый в регионе "Киберспортивный Кубок Губернатора".

Школьники и студенты соревнуются в пяти дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Clash Royale и FIFA21.

До финальных матчей состязания проходят отдельно для школьников и студентов в режиме онлайн. Финал пройдет на стадионе "Солидарность Арена": 22 мая определятся победители среди школьников, а 23 мая - среди студентов.

Игроки, занявшие призовые места, получат ценные призы и награды. Официальным партнером турнира выступила группа компаний "Метромакс".

"Сегодня молодежь - главный ресурс для развития экономики, - отметил Максим Грызунов, директор ООО "РегионСвязьКонсалт", входящего в ГК "Метромакс". - "Метромакс" традиционно поддерживает молодых людей, которые стремятся получить новые знания и навыки. Нам приятно помочь развитию молодых киберспортсменов Самарской области. К тому же киберспорт - это часть отрасли IT и телекоммуникаций, в которой мы работаем. Мы планируем и дальше помогать молодым людям осваивать современные технологии".