"Метромакс" стал партнером "Киберспортивного Кубка Губернатора"

Федерация компьютерного спорта Самарской области совместно с министерством спорта и министерством образования и науки Самарской области, региональным отделением партии "Единая Россия" и Ассоциацией вузов Самарской области проводит первый в регионе "Киберспортивный Кубок Губернатора".
Школьники и студенты соревнуются в пяти дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Clash Royale и FIFA21.
До финальных матчей состязания проходят отдельно для школьников и студентов в режиме онлайн. Финал пройдет на стадионе "Солидарность Арена": 22 мая определятся победители среди школьников, а 23 мая - среди студентов.
Игроки, занявшие призовые места, получат ценные призы и награды. Официальным партнером турнира выступила группа компаний "Метромакс".
"Сегодня молодежь - главный ресурс для развития экономики, - отметил Максим Грызунов, директор ООО "РегионСвязьКонсалт", входящего в ГК "Метромакс". - "Метромакс" традиционно поддерживает молодых людей, которые стремятся получить новые знания и навыки. Нам приятно помочь развитию молодых киберспортсменов Самарской области. К тому же киберспорт - это часть отрасли IT и телекоммуникаций, в которой мы работаем. Мы планируем и дальше помогать молодым людям осваивать современные технологии".
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!