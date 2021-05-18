Дмитрий Азаров поручил министру образования подготовить предложения по безопасности школ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну подготовить предложения, связанные с безопасностью школ и защитой детей. Поручение было озвучено в рамках ежегодного послания губернатора о положении Самарской области и об основных направлениях ее развития к Самарской губернской думе.
Говоря о ближайших перспективах в образовательной отрасли, Дмитрий Азаров подчеркнул:
"В своем послании президент поставил задачу: к 2024 г. в стране должно появиться 1300 новых школ. Как минимум 12 из них - в Самарской области. Где и как они появятся, во многом зависит от местных администраций, от подготовки проектно-сметной документации".
Глава региона сообщил: шансы попасть в программу кратно возрастут, если будет использован механизм государственно-частного партнерства. Он привел в пример Волжский район, где в рамках ГЧП впервые была подана заявка на строительство школы.
"Еще на восемь объектов мы направим документы в этом году. При этом особое внимание должно быть уделено безопасности учеников - как в новых школах, так и в действующих. Если нужна дополнительная программа по защите детей, давайте ее примем, Виктор Альбертович, - обратился Дмитрий Азаров к главе регионального минобра Виктору Акопьяну. - В кратчайшие сроки жду ваших предложений".
Последние комментарии
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!