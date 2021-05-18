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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил министру образования подготовить предложения по безопасности школ

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру образования и науки региона Виктору Акопьяну подготовить предложения, связанные с безопасностью школ и защитой детей. Поручение было озвучено в рамках ежегодного послания губернатора о положении Самарской области и об основных направлениях ее развития к Самарской губернской думе.

Говоря о ближайших перспективах в образовательной отрасли, Дмитрий Азаров подчеркнул:

"В своем послании президент поставил задачу: к 2024 г. в стране должно появиться 1300 новых школ. Как минимум 12 из них - в Самарской области. Где и как они появятся, во многом зависит от местных администраций, от подготовки проектно-сметной документации".

Глава региона сообщил: шансы попасть в программу кратно возрастут, если будет использован механизм государственно-частного партнерства. Он привел в пример Волжский район, где в рамках ГЧП впервые была подана заявка на строительство школы.

"Еще на восемь объектов мы направим документы в этом году. При этом особое внимание должно быть уделено безопасности учеников - как в новых школах, так и в действующих. Если нужна дополнительная программа по защите детей, давайте ее примем, Виктор Альбертович, - обратился Дмитрий Азаров к главе регионального минобра Виктору Акопьяну. - В кратчайшие сроки жду ваших предложений".

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