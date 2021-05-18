Выпускникам, которые в этом году поступят в вузы и ссузы региона, выплатят по 10 тыс. рублей

Губернатор Самарской области обратился к молодежи региона в своем послании во вторник, 18 мая.

Он подчеркнул, что нынешняя молодежь не знает тягот 1980-90-х годов, зато с детства знакома с Интернетом и поездками по миру.

"Сегодня наступает ваш черед брать на себя ответственность за все, что происходит в нашем обществе, в нашем общем доме. Мы создаем сегодня инфраструктуру развития креативного класса, систему поддержки людей творческих профессий. Это стартапы и творческие конкурсы, тренинги, фестивали, дополнительное обучение. Это все ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья на стороне", - отметил Дмитрий Азаров.

"Для этого поручаю правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тыс. рублей всем выпускникам школ, средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплаты произвести не позднее сентября текущего года", - поручил губернатор.