Выпускникам, которые в этом году поступят в вузы и ссузы региона, выплатят по 10 тыс. рублей

Губернатор Самарской области обратился к молодежи региона в своем послании во вторник, 18 мая.
Он подчеркнул, что нынешняя молодежь не знает тягот 1980-90-х годов, зато с детства знакома с Интернетом и поездками по миру.
"Сегодня наступает ваш черед брать на себя ответственность за все, что происходит в нашем обществе, в нашем общем доме. Мы создаем сегодня инфраструктуру развития креативного класса, систему поддержки людей творческих профессий. Это стартапы и творческие конкурсы, тренинги, фестивали, дополнительное обучение. Это все ваш шанс сделать Самарскую область лучшим местом в мире, а не искать счастья на стороне", - отметил Дмитрий Азаров.
"Для этого поручаю правительству Самарской области в целях стимулирования подготовки и закрепления кадров в регионе предоставить субсидии в размере 10 тыс. рублей всем выпускникам школ, средних специальных учебных заведений, которые в этом году поступят в вузы и ссузы Самарской области. Выплаты произвести не позднее сентября текущего года", - поручил губернатор.
Последние комментарии
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!