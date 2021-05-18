В регионе состоится специальное заседание Совета Безопасности страны по экологии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 18 мая, в своем традиционном послании к жителям и депутатам губернии рассказал, какую работу намерено провести правительство региона для улучшения экологической обстановки.

"Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живем, воздух, воду, нашу красавицу Волгу. Много лет мы все пользовались и пользуемся ее дарами, но заботились о ней недостаточно. Сейчас настало время отдавать долги. Именно поэтому президент РФ Владимир Владимирович Путин утвердил государственную программу восстановления экологии Волжского бассейна", - отметил Дмитрий Азаров.

Проблем, которые теперь предстоит решить, накопилось немало. Особенно остро это ощущают жители промышленных центров и крупных городов области - Тольятти, Новокуйбышевска, Отрадного, Куйбышевского района Самары. О том, что экологическую ситуацию необходимо менять в корне, Дмитрий Азаров заявил с первых дней руководства Самарской областью.

Благодаря жесткой позиции главы региона в отношении предприятий-потенциальных загрязнителей воздуха уже удалось сократить общий объем выбросов, поступающих в атмосферу от стационарных объектов, на 7 тыс. т по сравнению с тем, что было в регионе пять лет назад. На 16% снизились объемы неочищенных стоков, загрязняющих акваторию Волги.

Только с начала 2019 году ликвидировано 917 несанкционированных свалок. Увеличен объем восстановления лесов - за 2019-2020 гг. посадки сделаны на площади 1,4 тыс. га. Благодаря вниманию губернатора существенно обновлен парк лесопожарной техники, и теперь система пожарно-химических станций региона - одна из лучших в ПФО.

Выстраивается и новая система обращения с ТКО: организовано 2603 новых контейнерных площадки и отремонтировано еще 540, приобретено 11660 современных контейнеров, закуплены сотни новых спецмашин, а количество отходов, направляемых на переработку, выросло с 8% до 30%.

"Самые большие усилия и самая напряженная работа сейчас требуется от Министерства энергетики и ЖКХ, а также от регионального оператора по качественному изменению ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Здесь и сейчас идет создание отрасли, которой у нас практически не было, - подчеркнул губернатор. - Спроектированы четыре новых многофункциональных комплекса по обращению с отходами в Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Сергиевском и Хворостянском районах. Необходимо ускорить их строительство, не растягивая сроки на 3-4 года. Мы будем и дальше поступательно двигаться к намеченной цели - созданию экотехнопарков для полного цикла переработки отходов. Если мы всего за два года сумели в корне изменить ситуацию по сравнению с тем, что было в области на протяжении десятков лет, то, уверен, сможем довести дело до конца".

В 2021 году начинается строительство восьми очистных сооружений. Это КОСы в Жигулевске (с. Солнечная Поляна), в Новокуйбышевске, в Похвистнево, в Сызрани, в Отрадном, в Нефтегорске и в двух поселениях городского округа Кинель - Лебедь и Усть-Кинельский. Их ввод в эксплуатацию позволит ликвидировать ежегодный сброс в Волгу более чем 19 млн т загрязненных сточных вод. Как пояснил губернатор, это объем, равный водоизмещению 700 таких озер, как знаменитое Голубое озеро в Сергиевском районе.

Чтобы оперативно отслеживать и состояние воздуха, по поручению губернатора за счет бюджета создана специальная система мониторинга, но, как подчеркнул Дмитрий Азаров, реакция на результаты мониторинга со стороны ответственных органов оставляет желать лучшего.

"Уважаемые коллеги из федеральных органов - Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры! Мы дали вам все необходимые инструменты, всю необходимую информацию, потратили деньги на создание системы. Что вам еще нужно, чтобы действовать активно, жестко и эффективно, как написано в ваших должностных инструкциях? Если для этого нужно провести специальное заседание Совета Безопасности страны по экологии здесь, то знайте - я уже обратился с такой инициативой. Думаю, что в июне оно пройдет здесь с участием секретаря Совета Безопасности Российской Федерации", - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что особое внимание будет уделено в ближайшие годы утилизации опасных отходов, в том числе на федеральных землях, которые принадлежали предприятию "Куйбышевфосфор". Также будет продолжена работа по обеспечению жителей региона качественной питьевой водой. Для этого в 2021 году стартуют работы по четырем объектам водоснабжения: двум в Нефтегорске и по одному - в Отрадном и в Большечерниговском районе. Их реализация позволит обеспечить качественной питьевой водой более 60 тыс. человек.