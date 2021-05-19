ПСБ стал одним из основных банков-партнеров ракетно-космической отрасли

2021-й - Год науки и технологий, год 60-летнего юбилея первого полета человека в космос и год, когда ПАО "Промсвязьбанк" становится одним из основных банков-партнеров космической отрасли страны.
Полет первого космонавта мира 12 апреля 1961 года и старт космического корабля "Ю.А.Гагарин" 9 апреля 2021 года объединяет один город. На Куйбышевском ЦСКБ "Прогресс" были собраны две ступени "Востока", благополучно доставившего Юрия Гагарина на орбиту. И спустя десятилетия созданная уже в Самарском ракетно-космическом центре "Прогресс" ракета-носитель "Союз-2.1а" доставляет на МКС очередной международный экипаж.
В конце прошлого года в истории ПАО "Промсвязьбанк" наметилась новая траектория. Он выкупил 100% пакета акций АО "Роскосмосбанка". В результате интеграции ПСБ станет одним из основных банков-партнеров ракетно-космической отрасли. Также ПСБ активно участвует в развитии космической промышленности, планомерно развивая сотрудничество с госкорпорацией "Роскосмос". Банк установил на предприятия ГК "Роскосмос" кредитно-гарантийные лимиты на сумму более 250 млрд рублей. В рамках партнерства с "Роскосмосом" зарплатные карты ПСБ получат более 70 тысяч сотрудников предприятий корпорации, то есть каждый третий работник ракетно-космической отрасли станет клиентом банка. Еще в конце 2019 года ПСБ получил особый статус опорного банка для ОПК. Теперь же с приобретением новых активов банк увеличивает объем обслуживания предприятий оборонно-промышленного комплекса, а к сети отделений добавятся уникальные локации в Байконуре, Мирном, Плесецке.
Движение банка к космическим высотам начинается, как и положено, с земли - ПСБ и РКЦ "Прогресс" заключили соглашение о зарплатном проекте. Работники "Прогресса" получат зарплатную карту банка с индивидуальным дизайном, пакетом льгот и привилегий. Сотрудникам предприятия предлагаются специальные условия на потребительские кредиты и ипотеку, оплату услуг ЖКХ, штрафов, любых отчислений в бюджет без комиссии и другие онлайн-сервисы.
Индустриальный потенциал Самарской земли до конца еще не раскрылся. С ПСБ инновационных проектов на родине космических кораблей станет больше.
Кто знает, может, через двадцать лет по разработкам самарских архитекторов на Луне будет построена первая база, населенная людьми. И тогда все те, кто помогал в осуществлении фантастического проекта, навсегда войдут в историю мировой космонавтики. Мы пишем историю сегодня каждым своим поступком, решением, проектом.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?