Дмитрий Азаров поставил главам муниципалитетов задачу - решать вопросы ЖКХ и благоустройства на местах

Во вторник, 18 мая, глава региона Дмитрий Азаров обратился с посланием к жителям и депутатам губернии. Губернатор выделил первостепенные задачи, которые стоят в приоритете социальных ожиданий и требуют особого внимания со стороны органов власти.

В числе пяти приоритетных задач, которые предстоит решить в первую очередь, глава региона назвал первичную медицинскую помощь, экономическое развитие, сферу ЖКХ, экологию, дороги и общественный транспорт.

Напомним, по традиции, оглашение послания состоялось через несколько недель после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

"Самая острая из проблем - оперативность и качество первичной медицинской помощи. Она особо обострилась в период пиковых нагрузок на систему здравоохранения в прошлом году. Не случайно более чем 70% жителей области главным для себя называют нацпроект "Здравоохранение", - подчеркнул глава региона.

Говоря о наращивании темпов экономического развития, губернатор отметил, что открытие новых производственных мощностей - не самоцель. Главное - повысить уровень и качество жизни людей.

"Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных, высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность - вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь - не исключение", - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что уже в этом году необходимо вновь выйти на показатели, набранные экономикой губернии в 2018-2019 гг.

"Пандемия, конечно, осложняет решение этой задачи. Но наша заявка на лидерство, на возвращение Самарской области ведущих позиций в округе, в стране должна быть подкреплена опережающими темпами роста базовых отраслей экономики, созданием и развитием экономических кластеров, определяющих ландшафт экономики будущего", - отметил губернатор.

Еще один приоритетный вопрос, который обозначил в своем послании руководитель региона, - повышение пропускной способности, ремонт и строительство дорог, работа общественного транспорта.

"Жители ждут от нас с вами решения этих проблем. Именно по ним они оценивают эффективность власти в целом. Поэтому в ближайшие годы приоритетом работы всех органов власти в Самарской области должно стать решение этих проблем. Им должны быть подчинены наша бюджетная политика, законодательная инициатива, организационная работа", - подчеркнул глава региона.

В послании Дмитрий Азаров в очередной раз напомнил: ремонт дорог, обновление парка общественного транспорта - прямая обязанность муниципальных властей.

"В 2021 г. муниципалитеты области получат на ремонт и содержание дорог 5,3 млрд руб., и, возможно, эта цифра еще будет увеличиваться, в том числе Самара - 2,2 млрд рублей. Коллеги, только содержите дороги, по-хозяйски распорядитесь этими средствами. Такой поддержки не было никогда, а жалоб по-прежнему на муниципальные дороги много. Напоминаю главам городов и районов: это ваша ответственность. Работайте профессионально, ответственно и качественно", - отметил глава региона.

В планах на этот год по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги" - обновить не менее 305 км дорог, в том числе 30 улиц в Самаре и 13 - в Тольятти, продолжится ремонт мостов в сельских районах.

Глава региона также рассказал, какую работу намерено провести правительство региона для улучшения экологической обстановки. "Качество жизни людей напрямую зависит от экологии. Все усилия по созданию комфортных городов и сел окажутся бессмысленными, если мы не сохраним в чистоте и порядке землю, на которой живем, воздух, воду, нашу красавицу Волгу", - считает Дмитрий Азаров.

"Самые большие усилия и самая напряженная работа сейчас требуются от министерства энергетики и ЖКХ, а также от регионального оператора по качественному изменению ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Здесь и сейчас идет создание отрасли, которой у нас практически не было, - подчеркнул губернатор. - Спроектированы четыре новых многофункциональных комплекса по обращению с отходами в Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Сергиевском и Хворостянском районах. Необходимо ускорить их строительство, не растягивая сроки на 3-4 года. Мы будем и дальше поступательно двигаться к намеченной цели - созданию экотехнопарков для полного цикла переработки отходов. Если мы всего за два года сумели в корне изменить ситуацию по сравнению с тем, что было в области на протяжении десятков лет, то, уверен, сможем довести дело до конца".

Особое внимание уделяется обновлению парка общественного транспорта. На городские маршруты Самары вышли 100 новых автобусов, в 2019 году закуплены 15 низкопольных троллейбусов для Новокуйбышевска, а в 2020 году передано 50 новых автобусов на экологически чистом газомоторном топливе городу Тольятти. В прошлом году в Самаре впервые за 28 лет был обновлен парк вагонов метро.

"Вместе с тем все еще приходится слышать немало нареканий на работу общественного транспорта. Здесь, конечно, нужно правительству подключаться, муниципалитеты по ряду территорий, к сожалению, не справляются с задачей", - заметил губернатор.

Глава региона также поставил задачу уделить особое внимание обновлению жилищного фонда в городах и районах области. Новое строительство, считает Дмитрий Азаров, не должно навредить историческому наследию городов и сел, и особое внимание здесь - Самаре.

"Корпорации развития Самарской области поручаю создать отдельное подразделение по привлечению бизнес-структур и инвестиций, восстановлению и развитию исторического поселения в Самаре. Жду предложений до 1 августа", - обратился губернатор к председателю областного правительства Виктору Кудряшову.

Также глава региона подчеркнул, что при осуществлении городского строительства особое внимание должно быть уделено историческому центру Самары.

"Надеюсь на ваше бережное отношение к этому родному для всех нас месту, которое является достоянием всей губернии", - обратился Дмитрий Азаров к мэру Самары Елене Лапушкиной.

Говоря о сфере ЖКХ и справедливой критике жителей в адрес УК, ресурсоснабжающих организаций, Дмитрий Азаров констатировал: жители хотят за свои деньги иметь услуги надлежащего качества, они устали быть вечными просителями в разных конторах и бизнес-структурах.

В основном вопросы, которые задают губернатору на встречах, находятся в непосредственной зоне ответственности глав городов и районов - это вопросы по контролю качества работы управляющих компаний, вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, проблемы благоустройства.

"Если вы думаете, что все эти вопросы за вас будет решать губернатор или руководитель государственной жилищной инспекции, то вы сильно ошибаетесь. После моего общения со старшими по домам двое глав муниципалитетов уже покинули свои должности. Надеюсь, сигнал вам понятен", - отметил губернатор.