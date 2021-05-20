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Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению государственных экзаменов в 2021 году

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" провел тестирование систем видеонаблюдения в российских и зарубежных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Единые государственные экзамены (ЕГЭ) пройдут во всех субъектах РФ, а также в 79 ППЭ в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств и воинских частей в 58 странах мира. Всего для видеонаблюдения за ЕГЭ-2021 в более 5,5 тыс. ППЭ будет задействовано свыше 134 тыс. камер.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Система видеонаблюдения, организованная "Ростелекомом" на базе защищенных оптических каналов связи, полностью готова к проведению ЕГЭ и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11), которые в этом году пройдут с 25 мая по 15 сентября. Камеры "Ростелекома" установлены в свыше 69 тыс. аудиторий ППЭ и 1,5 тыс. аудиторий региональных центров обработки информации (РЦОИ), где проводятся прием и обработка экзаменационных материалов, а также проверка работ экспертами предметных комиссий. Охват видеонаблюдением превысит 98% аудиторий. Все цифровые устройства, задействованные в проекте, обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук.

Камеры, установленные в аудиториях, расположены таким образом, чтобы в обзор попадали участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Причем в поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы. В тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ. Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечивает максимальную объективность и делает процесс сдачи ЕГЭ прозрачным.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения "Смотри ЕГЭ". В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Дополнительно, для повышения надежности, запись также будет вестись на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Пропускная способность портала рассчитана на одновременное подключение не менее 15 тысяч пользователей.

Контролировать государственную аттестацию в 2021 году будут свыше 10 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей. Второй год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием нейросети. Федеральный контракт предполагает, что искусственный интеллект будет ежедневно анализировать онлайн-видеопоток из более 170 аудиторий, а в офлайн — архивные видео из более тысячи аудиторий. При обнаружении подозрительной активности на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически сформирует "подозрение на нарушение" и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволяет снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.

"Наша компания с 2014 года обеспечивает видеонаблюдение при проведении ЕГЭ. При этом мы регулярно совершенствуем нашу систему, внедряем новые технологии, создаем комплексную внутришкольную инфраструктуру. В этом году в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы "Цифровая экономика" мы начали проект по обеспечению школ беспроводным доступом в интернет, оснащению системами видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также предоставлению ресурсов наших дата-центров. Также продолжаем обучать разработанную "Ростелекомом" систему машинного зрения. Зафиксированные в прошлом году нарушения, как подтвержденные, так и неподтвержденные, позволили значительно увеличить точность работы нейросети", — сказал вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

В 2021 году система видеонаблюдения "Ростелекома" также будет работать на ГВЭ-11 для тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы. Они сдадут два обязательных экзамена: русский язык и математику. Эти экзамены пройдут в тех же аудиториях ППЭ, что и ЕГЭ, но в другие дни.

В дни проведения экзаменов специалисты "Ростелекома" будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Для полноценной поддержки пользователей портала организована бесплатная горячая линия в формате "8-800". В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов РФ, а также принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Центр обработки вызовов готов принимать до 2 000 обращений в день. Время ожидания ответа оператора не превысит 30 секунд.

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