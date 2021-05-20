Администрация Самары о деле Елены Чернеги: нарушений с очередями в детсады не было

Администрация Самары озвучила свою позицию в связи с уголовным делом руководителя департамента образования Елены Чернеги.

"Позиция администрации остается неизменной. Мы настаиваем на том, что нарушений порядка постановки детей на учет в очередь для последующего зачисления во вновь построенное дошкольное образовательное учреждение не было допущено. Администрация прямо заинтересована в установлении объективной истины по данному вопросу, открыто взаимодействует с органами следствия. Важно отметить, что решение вопроса о наличии вины в противоправном деянии находится исключительно в компетенции правосудия. Любые выводы до решения суда преждевременны", — заявляют в администрации.

Напомним, Елене Чернеге предъявили обвинение по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). По версии следствия, для улучшения отчетности она незаконно сокращала очередь в детсады, записывая детей в недостроенные и не введенные в эксплуатацию учреждения. В январе 2021 г. чиновницу отстранили от должности.