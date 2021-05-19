Руководителю департамента образования администрации Самары Елене Чернеге предъявили обвинение по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
По версии следствия, Чернега для улучшения отчетности незаконно сокращала очередь в детсады, записывая детей в недостроенные и не введенные в эксплуатацию учреждения.
Напомним, в январе 2021 г. чиновницу отстранили от должности.
Ранее были возбуждены три уголовных дела в отношении сотрудников минстроя Самарской области. В 2020 г. сотрудники министерства подписали акты ввода на три детсада, которые в действительности не были достроены. Предположительно, чиновники решили фальсифицировать документы, чтобы вовремя отчитаться о сдаче объектов, строительство которых затягивалось.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!