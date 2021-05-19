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Преступления Происшествия

Елене Чернеге предъявили обвинение

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководителю департамента образования администрации Самары Елене Чернеге предъявили обвинение по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По версии следствия, Чернега для улучшения отчетности незаконно сокращала очередь в детсады, записывая детей в недостроенные и не введенные в эксплуатацию учреждения.

Напомним, в январе 2021 г. чиновницу отстранили от должности.

Ранее были возбуждены три уголовных дела в отношении сотрудников минстроя Самарской области. В 2020 г. сотрудники министерства подписали акты ввода на три детсада, которые в действительности не были достроены. Предположительно, чиновники решили фальсифицировать документы, чтобы вовремя отчитаться о сдаче объектов, строительство которых затягивалось.

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