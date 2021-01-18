Руководитель департамента образования Самары Елена Чернега отстранена от должности

Руководителя департамента образования Самары Елену Чернегу отстранили от управления ведомством. Следственное управление ГУ МВД России по Самаре возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы) в отношении неустановленных лиц, пишет kommersant.ru.

Поводом для возбуждения дела стала постановка детей в очередь в детский сад на ул. Ташкентской, 110 в Кировском районе Самары. Региональное министерство строительства сначала объявило о вводе образовательного учреждения в эксплуатацию, однако позже выяснилось, что здание полностью не достроено.

Как пишет издание, в настоящее время следователями устанавливается порядок постановки на учет в очередь департаментом образования для последующего зачисления детей в недостроенный детский сад.

Предварительно, на следующей неделе Елене Чернеге будет предъявлено обвинение.