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Образование Общество

Руководитель департамента образования Самары Елена Чернега отстранена от должности

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Руководителя департамента образования Самары Елену Чернегу отстранили от управления ведомством. Следственное управление ГУ МВД России по Самаре возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы) в отношении неустановленных лиц, пишет kommersant.ru.

Поводом для возбуждения дела стала постановка детей в очередь в детский сад на ул. Ташкентской, 110 в Кировском районе Самары. Региональное министерство строительства сначала объявило о вводе образовательного учреждения в эксплуатацию, однако позже выяснилось, что здание полностью не достроено.

Как пишет издание, в настоящее время следователями устанавливается порядок постановки на учет в очередь департаментом образования для последующего зачисления детей в недостроенный детский сад. 

Предварительно, на следующей неделе Елене Чернеге будет предъявлено обвинение.

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