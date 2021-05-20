Дмитрий Азаров принял участие в транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Поволжье"

В четверг, 20 мая, в Самарской области прошла транспортно-логистическая конференция "PRO//Движение.Поволжье", в которой приняли участие представители отрасли со всей страны, от Владивостока до Калининграда.

Также в числе участников присутствовали ли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора - начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО "РЖД" Алексей Шило, главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин, начальник Куйбышевской железной дороги - филиал ОАО "РЖД" Вячеслав Дмитриев.

На конференции обсудили развитие таких перспективных направлений, как контейнерные перевозки, реализация проектов на основе государственно-частного партнерства, создание современных транспортно-логистических центров и цифровизация отрасли.

Перед началом конференции было подписано очередное соглашение между областным правительством и Куйбышевской железной дорогой на 2022-2024 гг.

"Безусловно, Самарская область видит в Российских железных дорогах, Куйбышевской железной дороге, в коллективе, который занимает лидирующие позиции, надежных партнеров", - отметил Дмитрий Азаров.

Развитие железнодорожного сообщения - это открытие новых производств, а значит, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест, дополнительные отчисления в региональный бюджет, которые позволяют реализовывать значимые для жителей проекты - строить школы, детские сады, поликлиники, благоустраивать общественные пространства.

"Мы реализуем очень важный для Самарского региона проект - строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону "Тольятти". Она даст колоссальный импульс развитию ОЭЗ и крупнейшего моногорода в стране - Тольятти. Благодаря этому проекту мы формируем целую цепочку инвестиционных проектов, а это новые рабочие места, благополучие самарских семей, развитие региона", - подчеркнул губернатор, говоря о проектах, реализуемых совместно с Куйбышевской железной дорогой.

Важность проекта отметил и Вячеслав Дмитриев, сообщив, что в ближайшем будущем Куйбышевская железная дорога приступит к тестовой эксплуатации скоростного электропоезда "Ласточка" на участке Самара - Жигулевское Море.

"Это даст дополнительный импульс не только развитию пассажирского движения, но также и инновационному развитию губернии", - сообщил начальник Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".