От Сахалина до Карелии: куда ездили абоненты Приволжья на майские праздники

Tele2 определила наиболее популярные места отдыха своих абонентов во время майских каникул. Среди самых посещаемых российских городов оказались Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. При этом в Приволжье компания отметила возросший интерес клиентов к загородным поездкам и посещению областных населенных пунктов.

С 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 стала Москва. Столицу посетило на 33% больше жителей разных уголков страны, чем в аналогичный период прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стали Краснодар и Республика Адыгея — в этих местах рост числа туристов составил 56% год к году. Топ-3 городов замыкает Санкт-Петербург, в котором побывало на 27% больше клиентов, чем в прошлом году. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие города, как Владимир, Калуга, Тула, Воронеж, Нижний Новгород и Тверь.

В майские праздники значительная часть абонентов покинула столицы регионов. Например, в Московской области побывало почти в 5 раз больше клиентов компании, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году туристы чаще ездили и в Ленинградскую область: на майские каникулы туда отправилось в 8 раз больше абонентов Tele2, чем в прошлогодние праздники. Также повышенным спросом пользовались и курорты Краснодарского края (без учета Краснодара) — количество поездок клиентов Tele2 выросло в 11 раз год к году. Еще более высокий рост — в 13 раз — в 2021 году продемонстрировали Крым и Алтайский край.

Самыми активными путешественниками в Приволжье оказались жители Нижегородской области, в майские праздники они отправились в Москву и Московскую область, посетили Владимирскую область, Мордовию и Адыгею. Нижегородцы также смогли побывать в самых отдаленных уголках России: Камчатка, Сахалин, Республика Саха и Мурманск.

Вторыми по активности оказались абоненты из Удмуртии. В качестве маршрутов для майских путешествий они выбрали Москву, Марий Эл и Татарстан. Клиенты Tele2 в Чувашии также посещали Татарстан, Марий Эл и Удмуртию.

Самыми креативными в плане маршрутов на майские праздники оказались жители Марий Эл. Их совсем не заинтересовали такие популярные направления как Москва и соседний Татарстан, они отправились в Нижегородскую и Кировскую области, а также в Кострому, Тверь и Карелию.

Более 80% путешествовавших клиентов Tele2 в Приволжье не решились поехать к морю, а выбрали для поездок соседние регионы. Абоненты из Ульяновской области в этом году могут по праву считаться главными домоседами Приволжья. Большинство из них провели майские выходные в родном регионе.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 во время майских каникул выбрали для поездок более чем 170 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Белоруссии, Украине, Казахстане, Германии и Эстонии. Абонентам из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Омска удалось добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Фарерские острова, Ямайка, Гибралтар, Монако, Мексика, Кюрасао и Мадагаскар.

С 1 по 10 мая абоненты Tele2 скачали почти 4 400 Тб в международном роуминге и в поездках по стране, что более чем в 2 раза превышает трафик за аналогичный период прошлого года. Меньше всего мобильного интернета путешественники потребляли в первый день майских праздников — очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой. Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая — это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха. Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день 8 мая.