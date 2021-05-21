Жители "Волгаря" прошли вакцинацию в мобильном прививочном пункте

В четверг, 20 мая, для жителей микрорайона Волгарь работал передвижной фельдшерско-акушерский пункт, где все желающие смогли сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.
Развитие первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В начале апреля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии.
"Для борьбы с инфекциями мы должны сделать регулярной и по-настоящему массовой практику вакцинации, - отметил в послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона глава региона. - Такой опыт есть: осенью 2020 года мы совместными усилиями с промышленными предприятиями, выделяя дополнительные деньги, смогли привить от гриппа практически 60% жителей региона. И в зимний период гриппа в регионе не было. От коронавируса массовая прививочная кампания началась в конце января, и со второй половины февраля еженедельные показатели заболеваемости у нас пошли вниз".
"Мобильные ФАПы позволяют нам максимально приблизить медицинскую помощь к населению района, дать возможность жителям сделать важную прививку от новой коронавирусной инфекции в удобное для них время, не выезжая из микрорайона, - рассказал главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. - Та ситуация, которая происходит в мире последние полтора года, пандемия, охватившая мир, внесла массу ограничений в нашу жизнь, и единственный эффективный способ справиться с этой инфекцией - создание коллективного иммунитета. Поэтому вакцинация, которая сейчас проходит, это то направление, которое призвано победить эту болезнь, защитить наше население, особенно старшего возраста, а также лиц с хроническими заболеваниями. Организуем выезды в микрорайон для вакцинации наших жителей на постоянной основе, так как население микрорайона постоянно растет".
На следующей неделе мобильный прививочный пункт для жителей микрорайона будет работать в понедельник и четверг с 12:00 до 20:00.
Напомним, продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.
Последние комментарии
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.