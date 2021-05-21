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Здравоохранение Общество

Жители "Волгаря" прошли вакцинацию в мобильном прививочном пункте

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 мая, для жителей микрорайона Волгарь работал передвижной фельдшерско-акушерский пункт, где все желающие смогли сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

Развитие первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В начале апреля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии.

"Для борьбы с инфекциями мы должны сделать регулярной и по-настоящему массовой практику вакцинации, - отметил в послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона глава региона. - Такой опыт есть: осенью 2020 года мы совместными усилиями с промышленными предприятиями, выделяя дополнительные деньги, смогли привить от гриппа практически 60% жителей региона. И в зимний период гриппа в регионе не было. От коронавируса массовая прививочная кампания началась в конце января, и со второй половины февраля еженедельные показатели заболеваемости у нас пошли вниз".

"Мобильные ФАПы позволяют нам максимально приблизить медицинскую помощь к населению района, дать возможность жителям сделать важную прививку от новой коронавирусной инфекции в удобное для них время, не выезжая из микрорайона, - рассказал главный врач Самарской городской больницы №10 Дмитрий Лисица. - Та ситуация, которая происходит в мире последние полтора года, пандемия, охватившая мир, внесла массу ограничений в нашу жизнь, и единственный эффективный способ справиться с этой инфекцией - создание коллективного иммунитета. Поэтому вакцинация, которая сейчас проходит, это то направление, которое призвано победить эту болезнь, защитить наше население, особенно старшего возраста, а также лиц с хроническими заболеваниями. Организуем выезды в микрорайон для вакцинации наших жителей на постоянной основе, так как население микрорайона постоянно растет".

На следующей неделе мобильный прививочный пункт для жителей микрорайона будет работать в понедельник и четверг с 12:00 до 20:00.

Напомним, продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.

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