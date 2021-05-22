Дмитрий Азаров сделал вакцину против коронавируса

Губернатор Самарской области сделал первый компонент вакцины от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Глава региона личным примером показал важность вакцинации от коронавируса, доказал, что вакцине можно и нужно доверять и призвал всех жителей Самарской области сделать прививку.

"Несмотря на то, что переболел, и еще сохранились антитела, титры уже снизились, и врачи посоветовали вакцинироваться, — прокомментировал свое решение Дмитрий Азаров. — Кто не привился, сделайте это, поберегите себя и свое здоровье".

Напомним, в регионе работают 167 прививочных пунктов, используются 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в отдаленные районы области и малонаселенные пункты, организована работа мобильных прививочных комплексов возле крупных ТЦ.

Также в Самарской области действуют круглосуточные прививочные кабинеты — в Самаре на базе городской больницы № 4 на ул. Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ на Автозаводском шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.

Всего в Самарской области привито более чем 350 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию свыше 275 тыс. человек.

"Важно выработать коллективный иммунитет, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни", — обратился к самарцам губернатор.