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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Как подбирают космические бригады

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Космонавт — универсальный специалист. Мало иметь хороший вестибулярный аппарат, крепкую физическую форму, несколько высших образований или идеальное знание иностранного. Должно быть все сразу и еще что-то сверх перечисленного. Впрочем, даже широкий спектр разных навыков не гарантирует зачисления в космическую бригаду без соблюдения главного требования — должной психологической подготовки.

Фото: Роскосмос

Московский космонавт Сергей Рязанский, дважды побывавший на МКС, вспоминал: "Одного из кандидатов, поступавших в космический отряд, не взяли. Он свободно говорил по-немецки, по-французски, по-испански, но почти не знал английского. Я был шокирован, ведь ясно, что такой полиглот выучит английский легко. Тем не менее его кандидатуру отклонили".

Работа в экстремальных условиях, повышенная ответственность, замкнутое пространство, невозможность уединения, длительное пребывание в невесомости с малознакомыми коллегами, в том числе иностранцами… Совокупность перечисленного оказывает сильное влияние на психику космонавта. Эта профессия, как никакая другая, требует тщательного психологического подбора специалистов для работы на МКС.

О важности формирования космических бригад с точки зрения психологии, проблемах, связанных с замкнутым пространством, рассказал заведующий кафедры психологии развития Самарского университета, профессор, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук Константин Лисецкий:

На МКС находятся международные бригады, но знание иностранного языка — лишь одно из условий. В экстремальных условиях находятся выходцы из разных социумов, с разным менталитетом.

"Каждый космонавт проходит психологическую подготовку. Сегодня на МКС работают экипажи из нескольких человек, соответственно, это вопросы группы и внутригрупповых отношений. Впрочем, здесь нет ничего нового, все основательно исследовано и прекрасно работает. Но от экстрима никуда не убежишь. Это экстрим не просто по уровню опасности, но и по колоссальной ответственности.

Поэтому важна система эмоциональных отношений, взаимной поддержки, надежности и понимания друг друга. В космосе не до истерик, с парашютом не выпрыгнешь. Поэтому очень важно подбирать психологически устойчивых людей.

Во-вторых, у космонавтов нет личного времени, есть вынужденное общение и более-менее свободное. Отдых существует, тем не менее он вписан в жесткий режим.

В этих условиях обостряется восприятие, нервная система, чувствительность, раздражительность. Космонавты должны быть хорошо подготовлены и компенсированы. Это главное условие, если вы в невесомости.

Есть и третья составляющая: на МКС находятся международные бригады, но знание иностранного языка — лишь одно из условий. В экстремальных условиях находятся выходцы из разных социумов, с разным менталитетом. Это очень серьезно, требует напряжения и сосредоточенности. С другой стороны, нельзя все время быть хронически напряженным. Чем больше человек напряжен, тем больше допускает ошибок. Это испытание на умение восстанавливать баланс.

Любая сила устает, в отличие от баланса. И умение его непрерывно восстанавливать — один из главных навыков космонавта".

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