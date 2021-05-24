В Самарской области оштрафовали водителя мусоровоза, "растерявшего" груз

В Самарской области водителя мусоровоза оштрафовали за разлетевшийся из кузова мусор, сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как разлетается мусор из кузова спецавтомобиля, предназначенного для сбора и транспортировки отходов.

Сотрудники ГИБДД Тольятти разыскали 48-летнего водителя мусоровоза. Он не стал оспаривать факт нарушения. В итоге мужчине назначили штраф 500 руб. за нарушение ПДД при перевозке грузов.