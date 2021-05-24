Дмитрий Азаров вручил губернские премии деятелям культуры и искусств

В День славянской письменности и культуры губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров встретился с выдающимися деятелями культуры и искусств региона.

Глава региона поблагодарил их за вклад в развитие отрасли, вручил им губернские премии в области культуры и искусства за 2020 год, а также обсудил творческие планы и волнующие вопросы.

За годы проведения премии ее лауреатами стали более чем 265 деятелей культуры и искусств. Их новаторские и высокохудожественные работы в области музыкального, театрального, изобразительного искусства, архитектуры, народных промыслов и ремесел, а также литературы, журналистики, кинематографии, библиотечной и музейно-выставочной деятельности внесли значительный вклад в развитие культуры Самарской области и России.

"Все вы выбрали особую профессию, которая, уверен, стала для вас настоящим призванием, делом жизни. Вы сохраняете многовековое наследие России и те ценности, которыми руководствуется сегодня наше общество и, уверен, будет руководствоваться впредь. Без этого человек не может себя чувствовать частью народа, частью великого российского государства. Во многом благодаря вашему труду наш регион отличается богатой и насыщенной культурной жизнью", - подчеркнул Дмитрий Азаров вклад лауреатов в развитие культуры и искусств нашего региона.



Вручая деятелям культуры и искусств заслуженные награды, губернатор отметил: "Я рассчитываю, что благодаря вам культура Самарской земли будет развиваться, будет приобретать новые грани. А правительство Самарской области, безусловно, продолжит поддержку самых интересных идей и проектов, и культурной жизни в целом".

Наградой за сохранение и приумножение творческого наследия Приволжского района "Венец души Приволжской" была отмечена директор по воспитательной работе Приволжской детской школы искусств Марина Адиякова. Она поблагодарила губернатора за внимание к вопросам развития культуры и искусства региона, а также за восстановление усадьбы Самариных.

Глава региона напомнил о том, что в Приволжье есть прекрасная набережная. И совсем скоро в Самарской области пройдет фестиваль набережных "Волгафест". Губернатор поручил министру культуры Татьяне Мрдуляш проработать вопрос о включении Приволжской набережной в программу фестиваля.

Одним из лауреатов губернской премии стал председатель организации молодых литераторов Денис Домарев, получивший награду за развитие молодежной литературы в Самарской области.

"Я горд и счастлив тем, что у меня есть возможность, являясь коренным жителем Самары, работать на благо Самарской области, осуществлять свои проекты, помогать молодым поэтам. И хотел бы похвалиться, что опыт нашей организации лег в основу создания Совета молодых литераторов при Союзе писателей России и теперь будет распространяться на территории всей нашей страны", - сообщил деятель культуры.

Дмитрий Азаров поблагодарил лауреатов за вклад в развитие культуры в Самарской области, за бережное сохранение традиций, за новые проекты, которые находят отклик у тысяч земляков и людей, живущих далеко за пределами Самарской области, и выразил уверенность, что количество таких проектов будет только расти: "Я уверен, что таких проектов будет становиться все больше, и все жители Самарской области будут абсолютно уверены, что наш регион - культурное сердце России".