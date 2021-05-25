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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров призвал жителей региона выбрать города, достойные звания трудовой доблести

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ещё несколько муниципальных образований Самарской области вслед за областной столицей могут претендовать на звание города трудовой доблести. Об этом было заявлено сегодня, 24 мая, во время первого форума гражданских социальных инициатив Самарского регионального отделения Партии "Единая Россия" "Зашита.Забота.Развитие".

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров призвал жителей губернии проявить активность и побороться за почётное звание, которого по критериям отбора достойны ещё несколько городов области.

"Давайте вместе проанализируем какие ещё города Самарской области могут претендовать на это звание — город трудовой доблести. Сделать это надо буквально в ближайшие дни", — сообщил Дмитрий Азаров.

Он также добавил, что к триаде приоритетов в деятельности "Защита. Забота. Развитие" можно добавить "Гордость". История всей губернии, муниципальных образований это доказывает. Содействие общественному обсуждению окажут представители партии, активисты и волонтёры "Единой России".

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