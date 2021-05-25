Тело мужчины обнаружено ночью при тушении пожара на ул. Марии Авейде в Самаре

Во вторник, 25 мая, примерно в 2:01 произошел пожар в доме № 21 на ул. Марии Авейде в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 28 человек, в том числе два звена газодымозащитной службы. Пожар удалось ликвидировать в 2:21.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело мужчины в возрасте около 42 лет. Из здания было эвакуировано 20 человек.

Причина гибели мужчины выясняется. Также устанавливаются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.