Ольгу Наумову утвердили на должности ректора СГИК

По итогам голосования делегатов конференции работников и обучающихся на должность ректора Самарского государственного института культуры (СГИК) избрана Ольга Наумова, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, Ольга Наумова возглавила СГИК 1 января 2020 г. с приставкой и.о. На этом посту она сменила Эллеонору Куруленко, которая в связи с возрастными ограничениями больше не может руководить учреждением.

Ольга Наумова, и.о. ректора СГИК: Главная задача - быть нужными региону И.о. ректора Самарского государственного института культуры Ольга Наумова в беседе с Волга Ньюс рассказала о работе вуза в условиях пандемии, изменениях образовательных программ, творческих стартапах, новых проектах и партнерстве с театрами и музеями.

Ранее в интервью Волга Ньюс Ольга Наумова называла ряд задач, которые планируется решать. В их числе - создание конкурентоспособных образовательных программ, улучшение материально-технической базы, достойная оплата труда педагогов, партнерские связи с учреждениями культуры Самарской области и Поволжья, развитие научного направления и международной деятельности.

"Есть еще одна очень сложная задача - слезть с "бюджетного крючка", то есть начать привлекать в вуз внебюджетные источники через разного рода гранты, конкурсы и другие инструменты. Нам необходимо стать по-настоящему нужными региону, максимально включиться своими кадровыми и творческими ресурсами в культурную повестку", - говорила ректор.