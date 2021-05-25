Ольгу Наумову утвердили на должности ректора СГИК

По итогам голосования делегатов конференции работников и обучающихся на должность ректора Самарского государственного института культуры (СГИК) избрана Ольга Наумова, сообщает пресс-служба вуза.
Напомним, Ольга Наумова возглавила СГИК 1 января 2020 г. с приставкой и.о. На этом посту она сменила Эллеонору Куруленко, которая в связи с возрастными ограничениями больше не может руководить учреждением.
Ранее в интервью Волга Ньюс Ольга Наумова называла ряд задач, которые планируется решать. В их числе - создание конкурентоспособных образовательных программ, улучшение материально-технической базы, достойная оплата труда педагогов, партнерские связи с учреждениями культуры Самарской области и Поволжья, развитие научного направления и международной деятельности.
"Есть еще одна очень сложная задача - слезть с "бюджетного крючка", то есть начать привлекать в вуз внебюджетные источники через разного рода гранты, конкурсы и другие инструменты. Нам необходимо стать по-настоящему нужными региону, максимально включиться своими кадровыми и творческими ресурсами в культурную повестку", - говорила ректор.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.