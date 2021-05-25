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Литература Культура

В СОУНБ отметят Общероссийский день библиотек

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 мая, СОУНБ отмечает Общероссийский день библиотек. В профессиональный праздник сотрудники учреждений подготовили программу "Мир. Май. Читай".

С 10:00 до 20:00 в холле 1 этажа будет работать Книжный фримаркет - бесплатная ярмарка, где можно подарить книги или найти что-нибудь полезное для себя.

В 15:00 откроется историко-книжная выставка "Жизнь для книги: издатель И.Д.Сытин" из цикла "Великие издатели России". Посетители узнают удивительную историю талантливого предпринимателя, книгоиздателя и просветителя, крестьянского сына Ивана Сытина. За свою жизнь Иван Дмитриевич издал совокупным тиражом 500 миллионов книг.

В 17:00 начнется мастер-класс по реставрации и консервации книг. Сбор участников в холле первого этажа. Сотрудники СОУНБ покажут, как с помощью доступных материалов продлить жизнь книге. Специалисты сектора реставрации и консервации фондов СОУНБ научат возвращать на место выпадающие страницы с помощью техники вклейки двойного листа, ремонтировать оторвавшийся "корешок", поделятся техникой доливки утраты листа и другими  приемами восстановления книг.

В 18:00 стартует опрос "50 вопросов о русском языке". Это интеллектуальная командная викторина из пяти этапов. Участникам предстоит ответить на вопросы о русском язык и проявить смекалку. Опрос разработан командой проекта "Библиотека грамотности" при поддержке фонда "Тотальный диктант".

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