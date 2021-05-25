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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Частная сеть беспроводной связи МегаФона поможет автоматизировать процессы на Лебединском горно-обогатительном комбинате

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря частной LTE-сети будут обеспечены как высокие скорости и гарантированное покрытие, так и безопасность передачи данных. Это позволит совершенствовать технологические процессы добычи железной руды и производства железорудного сырья.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Сеть Private LTE будет охватывать фабрики и крупнейший в мире карьер Лебединского ГОКа (входит в компанию "Металлоинвест") длиной 4,7 км и шириной 3,7 км, в котором руду добывают открытым способом. Причем буровзрывные работы меняют рельеф поверхности карьера, глубина которого достигает 450 м, и технологические решения по организации LTE-сети должны быстро к этому адаптироваться.

Проект предполагает большой объем работ по организации частной сети LTE и обеспечению высочайшего уровня ее доступности. Для организации бесшовного покрытия планируется разместить 13 новых базовых станций, а также провести модернизацию пяти действующих. В ЦОДе будет установлено резервируемое ядро сети Private LTE, возведены новые антенно-мачтовые сооружения, проложены волоконно-оптические линии, созданы каналы радиорелейных линий связи для обеспечения резервирования транспортной инфраструктуры.

МегаФон обеспечит предприятие бесшовным покрытием с использованием диапазонов 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети в местах наибольшего скопления сотрудников и техники, а также обеспечить резервирование и широкий охват покрытия сети.

Сеть Private LTE предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники, специалисты компании смогут контролировать производственные показатели машин и оборудования, при этом в условиях сложного рельефа месторождения будет обеспечена устойчивая связь.

Для обеспечения устойчивого сигнала внутри цехов на предприятии будет организовано indoor-покрытие, что даст возможность внедрять сервисы на основе видеоаналитики, промышленного интернета вещей, решения для определения местонахождения сотрудников, технического обслуживания и ремонта техники.

"Private LTE от МегаФона позволит развернуть на Лебединском ГОКе цифровой контур предприятия и создаст задел для внедрения перспективных вертикально интегрированных решений. За счет реализации этого проекта у компании появится возможность отказаться от использования других развернутых на предприятии сетей, что приведет к снижению затрат", - рассказывает Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

"Наши компании давно и плодотворно сотрудничают в сфере IT-технологий, - отметила директор по цифровой трансформации Металлоинвеста Юлия Шуткина. - Сервисы оператора помогают создавать единую информационную среду на производстве и реализовывать инновационные проекты Металлоинвеста".

Собственная устойчивая сеть обеспечит безопасность труда, сложные и опасные для человека процессы можно будет автоматизировать. Также она позволит внедрить цифровую радиосвязь "МегаФон Транкинг" с функцией геолокации для определения местонахождения каждого работника в режиме реального времени, быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия, объединения сотрудников в группы для оперативного управления.

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