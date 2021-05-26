16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СКС отказались от многомиллионных претензий к "Авиакору" РКЦ "Прогресс" рассмотрит вопрос о необходимости ракеты-носителя "Союз-6" "Союз-2.1б" с "Фрегатом" и 36 космическими аппаратами OneWeb успешно стартовал с Восточного СКС требуют сотни миллионов с "Авиакора" за грязные стоки Самарский "Союз-2.1а" успешно стартовал с кораблем "Ю.А.Гагарин" с Байконура

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Технопарк "Жигулевская долина" запустит спутник в стратосферу

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На территории регионального оператора "Сколково" в Самарской области — технопарка "Жигулевская долина" стартует беспрецедентный всероссийский проект "Стратосферный спутник". Научно-исследовательская программа для школьников и студентов предполагает массовое привлечение учащихся школ и вузов к деятельности высокотехнологичных отраслей и передовым исследованиям в области космонавтики.

Именно поэтому пилотный запуск было решено осуществить в сердце российской космонавтики — Самарской области в рамках развития космического трека, о важности которого не раз упоминал президент РФ Владимир Путин: "…космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей нашей жизни. Речь идет о повышении качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения", — подчеркивал президент на апрельском Совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности.

Всероссийский проект "Стратосферный спутник" будет запущен в рамках работы Научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ). Напомним, НОЦ в Самарской области был создан в мае 2019 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Он изначально задумывался как межрегиональный и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий ряда субъектов страны.

"Наш НОЦ "Инженерия будущего" получил максимальные баллы в федеральном конкурсе на создание центров мирового уровня, а по предварительным данным, по итогам за прошлый год показал лучшие результаты в стране", — отмечал глава региона в своем послании.

Следом за Самарской областью к акции "Стратосферный спутник" присоединятся еще 15 регионов страны.

"Главные участники проекта — учащиеся детского технопарка "Кванториум-63", действующего на базе "Жигулевской долины", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Проект "Стратосферный спутник" предоставит ребятам все необходимое оборудование для сборки собственного спутника по современному стандарту малых космических аппаратов. В течение стратосферной миссии ученики смогут самостоятельно собрать, запрограммировать спутник и оснастить его уникальными материалами для исследования. Затем они запустят аппарат в стратосферу, на высоту около 30 км над поверхностью Земли, где условия среды приближены к космическим, и проведут настоящие испытания".

Спутник оснащен большим набором датчиков и приборов, модулем GPS/ГЛОНАСС-приемника, бортовой телеметрией, высокоточными измерителями и передатчиками, которые позволят отслеживать все необходимые показатели окружающей среды и предоставлять данные в Центр управления.

Миссия по подготовке спутника стартует 27 мая. Предварительная дата запуска — 30–31 мая в зависимости от метеоусловий. Акция проводится в Самарском регионе, в технопарке "Жигулевская долина", под управлением оператора инновационной деятельности ГАУ СО "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" при поддержке правительства Самарской области и фонда "Сколково".

Программа стратосферной миссии:

  • 1 день (27.05.2021) — лекция о малых космических аппаратах, знакомство с конструктором, лекция о стратосферных полетах, работа над проектом.
  • 2-3 день (28–29.05.2021) — работа участников над проектом. Сборка спутника.
  • 4–5 день (30–31.05.2021) — итоговая сборка и программирование спутника. Презентация и защита проекта. Анализ полученных данных. Стратосферный запуск.

Организаторами программы запуска спутника в Самарской области выступают:

— министерство экономического развития и инвестиций Самарской области;

— технопарк "Жигулевская долина";

— детский технопарк "Кванотриум-63", расположенный на территории технопарк "Жигулевская долина";

— резидент "Сколково" инженерная компания ООО "Стратонавтика" — российский оператор стратосферных миссий, осуществляющий техническое и организационное обеспечение запусков научных, образовательных и коммерческих нагрузок в стратосферу с использованием стратостатного комплекса собственной разработки. На счету команды компании более 100 успешных стратосферных запусков.

Всероссийский проект организован ООО "Образование Будущего", АНО "Космический рейс".

Генеральный партнер программы: государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6