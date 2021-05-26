Технопарк "Жигулевская долина" запустит спутник в стратосферу

На территории регионального оператора "Сколково" в Самарской области — технопарка "Жигулевская долина" стартует беспрецедентный всероссийский проект "Стратосферный спутник". Научно-исследовательская программа для школьников и студентов предполагает массовое привлечение учащихся школ и вузов к деятельности высокотехнологичных отраслей и передовым исследованиям в области космонавтики.

Именно поэтому пилотный запуск было решено осуществить в сердце российской космонавтики — Самарской области в рамках развития космического трека, о важности которого не раз упоминал президент РФ Владимир Путин: "…космическая отрасль имеет особое значение для цифровой трансформации всей нашей жизни. Речь идет о повышении качества связи и спутниковой навигации, о расширении возможностей для метеонаблюдений и экологического мониторинга, для дистанционного контроля за строящимися крупными инфраструктурными объектами и безопасностью дорожного движения", — подчеркивал президент на апрельском Совещании о долгосрочных приоритетах развития космической деятельности.

Всероссийский проект "Стратосферный спутник" будет запущен в рамках работы Научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ). Напомним, НОЦ в Самарской области был создан в мае 2019 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Он изначально задумывался как межрегиональный и быстро стал центром притяжения научных школ и промышленных предприятий ряда субъектов страны.

"Наш НОЦ "Инженерия будущего" получил максимальные баллы в федеральном конкурсе на создание центров мирового уровня, а по предварительным данным, по итогам за прошлый год показал лучшие результаты в стране", — отмечал глава региона в своем послании.

Следом за Самарской областью к акции "Стратосферный спутник" присоединятся еще 15 регионов страны.

"Главные участники проекта — учащиеся детского технопарка "Кванториум-63", действующего на базе "Жигулевской долины", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Проект "Стратосферный спутник" предоставит ребятам все необходимое оборудование для сборки собственного спутника по современному стандарту малых космических аппаратов. В течение стратосферной миссии ученики смогут самостоятельно собрать, запрограммировать спутник и оснастить его уникальными материалами для исследования. Затем они запустят аппарат в стратосферу, на высоту около 30 км над поверхностью Земли, где условия среды приближены к космическим, и проведут настоящие испытания".

Спутник оснащен большим набором датчиков и приборов, модулем GPS/ГЛОНАСС-приемника, бортовой телеметрией, высокоточными измерителями и передатчиками, которые позволят отслеживать все необходимые показатели окружающей среды и предоставлять данные в Центр управления.

Миссия по подготовке спутника стартует 27 мая. Предварительная дата запуска — 30–31 мая в зависимости от метеоусловий. Акция проводится в Самарском регионе, в технопарке "Жигулевская долина", под управлением оператора инновационной деятельности ГАУ СО "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" при поддержке правительства Самарской области и фонда "Сколково".

Программа стратосферной миссии:

1 день (27.05.2021) — лекция о малых космических аппаратах, знакомство с конструктором, лекция о стратосферных полетах, работа над проектом.

2-3 день (28–29.05.2021) — работа участников над проектом. Сборка спутника.

4–5 день (30–31.05.2021) — итоговая сборка и программирование спутника. Презентация и защита проекта. Анализ полученных данных. Стратосферный запуск.

Организаторами программы запуска спутника в Самарской области выступают:

— министерство экономического развития и инвестиций Самарской области;

— технопарк "Жигулевская долина";

— детский технопарк "Кванотриум-63", расположенный на территории технопарк "Жигулевская долина";

— резидент "Сколково" инженерная компания ООО "Стратонавтика" — российский оператор стратосферных миссий, осуществляющий техническое и организационное обеспечение запусков научных, образовательных и коммерческих нагрузок в стратосферу с использованием стратостатного комплекса собственной разработки. На счету команды компании более 100 успешных стратосферных запусков.

Всероссийский проект организован ООО "Образование Будущего", АНО "Космический рейс".

Генеральный партнер программы: государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос".