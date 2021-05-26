Диалог с бизнесом позволит подготовить выпускников с востребованными компетенциями

В СГЭУ в рамках VIII научно-инновационного форума "Мир в новой реальности: вызовы и возможности" прошла проектная сессия "Работодатели и вузы: взаимодействие и перспективы".

Опережать запросы бизнеса

Здесь собрались представители ведущих компаний региона, вузов, АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ), "Деловой России", "Опоры России" и многих других общественных объединений и институтов развития. Встреча стала площадкой для обсуждения направлений сотрудничества вузов и работодателей в части подготовки студентов и требований, которые предъявляют к ним потенциальные работодатели.

"В процессе обучения важно не только давать студентам фундаментальные знания, но и формировать так называемый мягкие навыки, которые во многом определяют дальнейшую профессиональную успешность выпускника. А чтобы не только понимать, но и опережать запросы потенциальных работодателей, для нас важно выстроить диалог c представителями бизнеса. Помочь в этом может пока единственный в регионе Центр развития и оценки компетенций АНО "Россия - страна возможностей", который открывается на базе нашего университета", - пояснила ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.

Помогать самореализации выпускников

Создание такого центра на площадке СГЭУ открывает перед студентами новые возможности личностного развития и профессиональной самореализации, позволит осуществлять подготовку обучающихся на качественно новом уровне. Сегодня СГЭУ, решая амбициозные задачи по формированию и развитию экосистемы образовательных траекторий, находится в поиске эффективного инструмента диагностики и развития компетенций выпускника с учетом потребностей регионального и отраслевого рынков труда. Партнерство СГЭУ и АНО "Россия - страна возможностей" позволит успешно реализовать эти задачи и будет способствовать выявлению талантливой молодежи, ее социальной и профессиональной самореализации, прежде всего, на территории Самарского региона.

"Центр, создаваемый на базе СГЭУ, сможет покрыть потребности не только университета, но и всего региона", - подчеркнул в ходе своего выступления руководитель департамента оценки и методологии АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля.

Центр оценки и развития компетенций РСВ использует авторитетные инструменты диагностики и позволяет выдавать студентам в дополнение к диплому цифровой компетентностный профиль. Он помогает потенциальному работодателю четко понимать, какими реальными навыками обладает выпускник вуза. При этом оценку компетенций студента-соискателя вуз полностью берет на себя, существенно экономя ресурсы потенциальных работодателей. "Сегодня мы обсудили с работодателями, какие компетенции для них наиболее значимы, что именно они хотят видеть в этом профиле", - говорит Светлана Ашмарина.

"Все работодатели хотят получить молодого сформированного специалиста. А у РСВ есть хорошая и качественная структура оценки, в которую входят новые инструменты по диагностике компетенций. Все исследования делаются для того, чтобы работодатель понимал, с кем он будет работать в дальнейшем. Именно поэтому важно сейчас получить запрос от работодателя с информацией о том, какие навыки важно сформировать у выпускника, и уже на основании этого запроса создавать профиль компетенций студента", - поясняет руководитель направления аналитики и коммуникаций департамента оценки и методологии АНО "Россия - страна возможностей" Александра Ваза.

Программа менторства

Обсудили на встрече и еще одно немаловажное направление - программу менторства, которая позволяет сделать обучение в вузе максимально практикоориентированным, а значит, делает выпускников вуза более подготовленными к реальной работе и сокращает в дальнейшем адаптационный период при трудоустройстве.

Как отметил, председатель самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов, участие в программах менторства и со стороны студентов, и со стороны предпринимателей жизненно необходимо нашему региону. "Малые и средние компании готовы сформировать отраслевые группы и предоставить специалистов по менторству. Если будет возможность включить их в создание центров компетенции, то здесь уже включатся в работу и "Опора России", и Торгово-промышленная палата Самарской области, и другие общественные организации и институты развития. Я и все мои коллеги, руководители комитетов "Деловой России", обязательно включимся в этот проект. Что же касается Центров оценки и развития компетенций, то есть целый ряд навыков, которые необходимо развивать у современных студентов, и именно центры компетенции могут решить эту задачу коротким и наименее затратным способом. И это очень здорово, что теперь мы можем это делать на базе СГЭУ, поскольку раньше подготовка кадров шла через Москву. И сейчас, когда есть возможность делать это прямо на месте, мы будем всячески поддерживать эту идею", - отметил Дмитрий Хилов.