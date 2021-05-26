Диалог с бизнесом позволит подготовить выпускников с востребованными компетенциями

В СГЭУ в рамках VIII научно-инновационного форума "Мир в новой реальности: вызовы и возможности" прошла проектная сессия "Работодатели и вузы: взаимодействие и перспективы".
Опережать запросы бизнеса
Здесь собрались представители ведущих компаний региона, вузов, АНО "Россия - страна возможностей" (РСВ), "Деловой России", "Опоры России" и многих других общественных объединений и институтов развития. Встреча стала площадкой для обсуждения направлений сотрудничества вузов и работодателей в части подготовки студентов и требований, которые предъявляют к ним потенциальные работодатели.
"В процессе обучения важно не только давать студентам фундаментальные знания, но и формировать так называемый мягкие навыки, которые во многом определяют дальнейшую профессиональную успешность выпускника. А чтобы не только понимать, но и опережать запросы потенциальных работодателей, для нас важно выстроить диалог c представителями бизнеса. Помочь в этом может пока единственный в регионе Центр развития и оценки компетенций АНО "Россия - страна возможностей", который открывается на базе нашего университета", - пояснила ректор СГЭУ Светлана Ашмарина.
Помогать самореализации выпускников
Создание такого центра на площадке СГЭУ открывает перед студентами новые возможности личностного развития и профессиональной самореализации, позволит осуществлять подготовку обучающихся на качественно новом уровне. Сегодня СГЭУ, решая амбициозные задачи по формированию и развитию экосистемы образовательных траекторий, находится в поиске эффективного инструмента диагностики и развития компетенций выпускника с учетом потребностей регионального и отраслевого рынков труда. Партнерство СГЭУ и АНО "Россия - страна возможностей" позволит успешно реализовать эти задачи и будет способствовать выявлению талантливой молодежи, ее социальной и профессиональной самореализации, прежде всего, на территории Самарского региона.
"Центр, создаваемый на базе СГЭУ, сможет покрыть потребности не только университета, но и всего региона", - подчеркнул в ходе своего выступления руководитель департамента оценки и методологии АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля.
Центр оценки и развития компетенций РСВ использует авторитетные инструменты диагностики и позволяет выдавать студентам в дополнение к диплому цифровой компетентностный профиль. Он помогает потенциальному работодателю четко понимать, какими реальными навыками обладает выпускник вуза. При этом оценку компетенций студента-соискателя вуз полностью берет на себя, существенно экономя ресурсы потенциальных работодателей. "Сегодня мы обсудили с работодателями, какие компетенции для них наиболее значимы, что именно они хотят видеть в этом профиле", - говорит Светлана Ашмарина.
"Все работодатели хотят получить молодого сформированного специалиста. А у РСВ есть хорошая и качественная структура оценки, в которую входят новые инструменты по диагностике компетенций. Все исследования делаются для того, чтобы работодатель понимал, с кем он будет работать в дальнейшем. Именно поэтому важно сейчас получить запрос от работодателя с информацией о том, какие навыки важно сформировать у выпускника, и уже на основании этого запроса создавать профиль компетенций студента", - поясняет руководитель направления аналитики и коммуникаций департамента оценки и методологии АНО "Россия - страна возможностей" Александра Ваза.
Программа менторства
Обсудили на встрече и еще одно немаловажное направление - программу менторства, которая позволяет сделать обучение в вузе максимально практикоориентированным, а значит, делает выпускников вуза более подготовленными к реальной работе и сокращает в дальнейшем адаптационный период при трудоустройстве.
Как отметил, председатель самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов, участие в программах менторства и со стороны студентов, и со стороны предпринимателей жизненно необходимо нашему региону. "Малые и средние компании готовы сформировать отраслевые группы и предоставить специалистов по менторству. Если будет возможность включить их в создание центров компетенции, то здесь уже включатся в работу и "Опора России", и Торгово-промышленная палата Самарской области, и другие общественные организации и институты развития. Я и все мои коллеги, руководители комитетов "Деловой России", обязательно включимся в этот проект. Что же касается Центров оценки и развития компетенций, то есть целый ряд навыков, которые необходимо развивать у современных студентов, и именно центры компетенции могут решить эту задачу коротким и наименее затратным способом. И это очень здорово, что теперь мы можем это делать на базе СГЭУ, поскольку раньше подготовка кадров шла через Москву. И сейчас, когда есть возможность делать это прямо на месте, мы будем всячески поддерживать эту идею", - отметил Дмитрий Хилов.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.