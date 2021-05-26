Из-за смерти мужчины при пожаре в Самаре начали доследственную проверку

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В Самаре начали доследственную проверку по факту смерти мужчины, тело которого нашли при тушении пожара на ул. Марии Авейде. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области