Победительницей конкурса "Учитель года Самарской области-2021" стала педагог начальных классов

В среду, 26 мая, в Самаре состоялось торжественное подведение итогов областного конкурса профессионального мастерства "Учитель года-2021". Поздравил победителей и вручил награды финалистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Чествование лучших из лучших в 2021 году прошло на склоне площади Славы, где под открытым небом на сцене победители получили заслуженные награды, благодарственные письма и дипломы. С поздравительной речью к учителям обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Вам предстоит выпустить учеников начальной школы, средние и старшие классы и, конечно же, с вашими воспитанниками пройти очень нелегкий этап сдачи экзаменов. Знаю, что будете переживать, поддерживать и помогать. Ведь в каждом ученике есть частичка вашего сердца и вашей души, за что вам огромное спасибо. Будущее региона, будущее страны - в ваших руках. И я уверен, что это светлое будущее. Потому что в нашей Самарской губернии - выдающиеся, удивительные учителя, наставники, воспитатели. Люди, для которых нет чужих детей. Люди, которые умеют учить, воспитывать собственным примером, помогать ученикам становиться знающими, профессиональными, ответственными и успешными людьми", - выразил уверенность глава региона.

Дмитрий Азаров напомнил, что самарские учителя это отлично умеют делать: "Сегодня, фиксируя достижения губернии по реализации Стратегии лидерства, которую мы вместе с жителями региона утвердили три года назад, уверенно скажу: вам удается научить ответственности".

Губернатор поздравил всех с завершением регионального этапа конкурса и пожелал успехов во всех будущих состязаниях профессионального мастерства.

"Хочу всех поздравить с подведением итогов конкурса "Учитель года". В этом конкурсе есть победители, но нет проигравших. На этой площадке есть возможность показать свои разработки, свои инновационные подходы, поделиться опытом и взять на вооружение то лучшее, которое каждый конкурсант представляет. Я уверен, что этот конкурс каждый год дает мощнейший импульс развитию нашего образования. Хочу искренне поблагодарить всех организаторов конкурса и главного наставника, председателя губернской думы, председателя Совета ректоров, академика Геннадия Петровича Котельникова, который, на мой взгляд, окормляет все преподавательское сообщество нашего региона. Я уверен, что нынешних конкурсантов ждут новые успехи на пути повышения квалификации и совершенствования своего профессионального мастерства. Ждут и новые победы в различных конкурсах, в том числе и в главном - "Учитель года России", - отметил глава региона.

Самая волнующая часть церемонии - объявление победителей. В финал областного конкурса "Учитель года Самарской области-2021" вышли пять педагогов: учитель математики самарской школы №3 им. Вадима Фадеева Евгения Смирнова, учитель истории и обществознания тольяттинской школы №20 им. Д.М.Карбышева Станислав Жиденев, учитель биологии школы с. Белозерки Красноярского района Самарской области Зарина Исентаева, учитель начальных классов школы №23 имени Пальмиро Тольятти Ирина Леванова, учитель начальных классов СОШ №7 Жигулевска Варвара Шешикова.

Профессиональное жюри признало победительницей Ирину Леванову. С этим ответственным званием ее поздравил Дмитрий Азаров, вручив нагрудный знак "Учитель года Самарской области" и ключи от легкового автомобиля - традиционный приз для победителя.

Учительница начальных классов с 20-летним стажем, заметно волнуясь, высказала слова благодарности и губернатору Дмитрию Азарову, и всем, кто вносит вклад в образовательную систему региона: "Хочу поблагодарить вас за личное участие в нацпроекте "Образование" и всех его направлениях. Для нас это важно. Хочу поблагодарить и Виктора Альбертовича Акопьяна - за возможность обсуждения важных и значимых вопросов, и всех представителей педагогического сообщества. Для меня участие в конкурсе - это возможность общения с вами, дорогие коллеги!"

Ирина Леванова объяснила, что сейчас готовится к своему первому выпуску в школе №23 имени Пальмиро Тольятти - четвероклассники уходят в среднее звено, и это для них новый этап в образовании.

"Я думаю, что вклад учителей начальных классов очень значим. И в последнее время мы чувствуем поддержку. Основная моя тема - я учу детей выстраивать модели, как физические, так и модели отношений. Это все должно происходить в контексте гуманного подхода к ребенку, стараюсь создавать детям такие условия, чтобы они развивались", - рассказала педагог.

Повышение престижа профессии, мотивация молодых учителей - важная часть системной работы региональной власти по укреплению образовательной системы. Совсем недавно Дмитрий Азаров инициировал новую, беспрецедентную для регионов страны, меру социальной поддержки в виде компенсации первоначального взноса по ипотеке для преподавателей сельских школ. Губернатор подчеркивает, что для развития способностей талантливых учителей и учеников в области принимаются дополнительные решения и работа эта будет продолжена. Профессиональные состязания педагогов - неотъемлемая часть Стратегии лидерства Самарской области и персональных побед.

Лауреаты и финалисты конкурса получили денежные вознаграждения (по 10 тыс. и 50 тыс. руб., соответственно). "Я преподаватель начальных классов, это мой первый опыт участия в конкурсе, и я вошла в пятерку финалистов. Могу сказать, что конкурс "Учитель года" - это такая кузница кадров, которая дает потрясающий опыт, прокачку личных и профессиональных качеств. И очень приятно быть среди специалистов, среди тех, кто транслирует инновационный опыт в образовании", - рассказала одна из финалисток Варвара Шешикова.

Директор самарской гимназии №3, победительница конкурса "Учитель года-2006" Светлана Ильина отметила, что конкурс - это главное событие для педагогической общественности.

"Конкурсу уже более 30 лет, он поддерживается президентом РФ, губернаторами регионов, Дмитрием Игоревичем Азаровым. У учителей должны быть ориентиры, некие идеалы, чтобы было на кого равняться. И это позволяет педагогам развиваться. Конкурс позволяет учителям не стоять на месте, посмотреть, что делают другие, вспомнить старые приемы и научиться новому. И это, конечно же, отражается на детях. Воодушевленный, окрыленный учитель приносит новые идеи в класс, и уроки становятся более интересными!" - считает педагог.

Победитель представит Самарскую область на всероссийском конкурсе "Учитель года России". Федеральный этап конкурса "Учитель года России" пройдет в сентябре-октябре в Ростовской области, откуда родом абсолютный победитель предыдущего года. В федеральном этапе конкурса примут участие победители региональных этапов из всех субъектов Российской Федерации.