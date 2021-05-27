Дмитрий Азаров: "До конца года в регионе планируется привести в порядок более двух тысяч домов"

Более двух тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Самарской области до конца 2021 г. в рамках реализации программы капительного ремонта. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе, посвященном функционированию региональных систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

"За время реализации программы - в 2014–2020 годах - было отремонтировано 4 383 дома, что составляет 25% от общего количества, в том числе в 2020 году выполнены работы в 521 доме. До конца этого года в регионе планируется привести в порядок более двух тысяч домов", - заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что заключены договоры на проведение работ в 1741 доме. Из них в 179 МКД работы уже завершены.

Всего в Самарской области в региональную программу капремонта включены 17595 МКД, из которых 15724 формируют свои фонды на счете регионального оператора.

Полпред Игорь Комаров отметил, что проведение своевременного и качественного капремонта жилья относится к числу наиболее чувствительных для людей вопросов, поскольку затрагивает большинство семей.

"Граждане, которые вовремя вносят плату за капремонт, остро реагируют на его отсутствие в течение долгих лет либо на некачественное проведение работ", - подчеркнул Игорь Комаров. Он добавил, что за время действия программы в ПФО было капитально отремонтировано более 45 тысяч многоквартирных домов. Это улучшило условия проживания примерно 6,5 млн человек.

Полпред президента обозначил ряд вопросов, которые требуют особого внимания со стороны органов власти всех уровней. Среди основных проблем в системе капремонтов Игорь Комаров обратил внимание на низкий уровень исполнения мероприятий и их финансовую несбалансированность, недостаточные темпы проведения и невысокое качество работ, а также на недостаточно эффективную работу по взысканию задолженности с населения.

В Самарской области на начало 2018 г. отмечалась несбалансированность обязательств по финансированию работ по капремонту и финансовых ресурсов, необходимых для их реализации. Такая ситуация сложилась в связи с выполнением в 2017 г. за счет фонда дополнительных объемов работ, связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Также сказывалась кредиторская задолженность перед подрядными организациями. Еще одна причина - экономически необоснованный размер взноса на карпремонт общего имущества.

Ситуацию удалось исправить благодаря решениям губернатора, направленным на компенсацию затрат по ремонту домов к ЧМ-2018, реставрацию объектов культурного наследия, замену лифтов и т.д.

Была усилена работа по взысканию задолженности по оплате соответствующих взносов. В прошлом году в судебные органы направлено более 25 тысяч заявлений на сумму, превышающую 200 млн рублей, из которых 150 млн было взыскано.

"Собираемость взносов на капремонт в Самарской области нам удалось довести до высокого уровня: по итогам 2020 года 101,5% За весь период с 2014 года - 92,6%", - отметил глава региона.

Подводя итоги заседания Совета ПФО, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин сообщил, что правительством страны рассматриваются дополнительные механизмы для повышения эффективности исполнения задач по капремонту жилищного фонда, в том числе с привлечением средств из федеральной казны. Кроме того, Ирек Файзуллин отметил, что министерство на постоянной основе ведет мониторинг обращений граждан, которые направляют свои сообщения по качеству проведения ремонтов. Поэтому этот вопрос должен быть на постоянном контроле и руководителей регионов.