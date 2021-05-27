Tele2 составила подборку книг для чтения летом

Tele2 пополнила сервис "Книги Tele2" новыми произведениями и составила подборку для летнего чтения. В нее попали классические рассказы и повести писателей с мировыми именами и работы современных авторов. Все книги объединяет легкий и захватывающий сюжет, небольшой объем и время года - действие в произведениях происходит преимущественно летом.

Оператор фиксирует рост популярности платформы для чтения "Tele2 Книги". Весной абоненты Tele2 в Приволжье посещали электронную библиотеку в 1,5 раза чаще по сравнению с периодом с марта по май прошлого года. К началу отпускного и дачного сезона для удобства онлайн-читателей сервис сделал подборку интересных книг, подходящих для чтения на пляже, по дороге на дачу или во время отдыха за городом.

Если "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери знают все, то тонкий литературный вкус "Ежевичного вина" Джоанн Харрис известен немногим. Роман о лете, о наслаждении жизнью и поисках вдохновения. Богатый на описания, он способен настроить на летний лад даже офисных скептиков, живущих под кондиционером. Сюжет только кажется размеренным, градус накала страстей поднимается, как столбик термометра в июльский полдень.

"Моя семья и другие звери" всемирно известного писателя-натуралиста Джеральда Даррелла. Эта книга описывает переезд и годы жизни семьи маленького Джерри Даррелла на острове Корфу. Его беспокойные родные очень оживляют книгу, затем в семье появляются черепахи, чайки, сороки, голубь, ужи, альбатросы, гекконы. Легкий, нетривиальный сюжет, сдобренный элегантным английским юмором, не даст скучать. Книга даже входила в список обязательной школьной программы.

Сборник Наринэ Абгарян "С неба упали три яблока. Люди, которые всегда со мной. Зулали" - настоящий экскурс в жизнь горной Армении и сеанс психотерапии одновременно. Три солнечных произведения наполнены колоритом, теплом, добром и любовью к людям. Самые известные повести автора объединены в один сборник и читаются на одном дыхании.

Нижегородский писатель Николай Свечин "Завещание Аввакума" - исторический детектив, действие которого начинается летом 1879 года с убийства на Нижегородской ярмарке, и это лишь первое преступление в череде странных событий. Лихо закрученный сюжет и обилие исторических деталей позволят не только потренировать дедукцию, но и расширят кругозор.

Еще один детектив, достойный внимания, - "Исчезновение Стефани Мейлер". Это самое большое из всех произведений подборки. Швейцарский писатель Жоэль Диккер в свои 36 уже получил несколько премий за детективные романы. Читатель погружается в атмосферу жаркого Нью-Йорка на излете лета, с его кофейнями, пляжами и холодными, безучастными глыбами небоскребов. Именно здесь исчезает журналистка, обнаружившая подробности чудовищного убийства двадцатилетней давности. Сюжет держит читателя в постоянном напряжении, финал непредсказуем.

Платформа "Tele2 Книги" дает всем абонентам оператора доступ к более чем 100000 электронных и аудиокниг. Можно оформить подписку на сервис и читать онлайн на сайте, не расходуя трафик, или покупать доступ к определенным электронным версиям изданий.