В правительстве обсудили меры социальной адаптации осужденных и требования к трудовым мигрантам

В четверг, 27 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области. В заседании приняли участие главы министерств и ведомств региона.

Ключевым для рассмотрения стал вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности Российской Федерации в условиях распространения коронавирусной инфекции в миграционной сфере.

Как рассказал начальник УВМ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Денис Акимов, в настоящее время на территории Самарской области на миграционном учете состоит около 40 тыс. иностранных граждан. В период пандемии от иностранных граждан поступило около 150 тыс. обращений о продлении срока временного пребывания и порядка 20 тыс. о получении разрешительных документов.

Сейчас в связи со снятием некоторых ограничительных мер отмечается приток прибывающих иностранных граждан. На миграционный учет первично поставлены свыше 16 тыс. иностранцев.

Обязательным условием для прохождения медицинской комиссии, оформления патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство является наличие теста на коронавирусную инфекцию. Также прохождение теста является обязательным условием при депортации иностранных граждан на родину.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова напомнила о том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим в Российскую Федерацию для трудовой деятельности, необходимо выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия.

На заседании обсудили также вопрос по осужденным, отбывшим наказание и нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации, а также по содействию трудовой занятости осужденных и оказанию им социальной помощи.