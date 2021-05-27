16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров оценил идеи развития области, предложенные участниками стажировки РАНХиГС В Самаре открылся первый аптечный хаб В правительстве обсудили меры социальной адаптации осужденных и требования к трудовым мигрантам Дмитрий Азаров поручил мобилизовать работу по обеспечению безопасности школ Дмитрий Азаров: "До конца года в регионе планируется привести в порядок более двух тысяч домов"

Губернатор Власть и политика

В правительстве обсудили меры социальной адаптации осужденных и требования к трудовым мигрантам

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 489
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 27 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области. В заседании приняли участие главы министерств и ведомств региона.

Ключевым для рассмотрения стал вопрос о дополнительных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности Российской Федерации в условиях распространения коронавирусной инфекции в миграционной сфере.

Как рассказал начальник УВМ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Денис Акимов, в настоящее время на территории Самарской области на миграционном учете состоит около 40 тыс. иностранных граждан. В период пандемии от иностранных граждан поступило около 150 тыс. обращений о продлении срока временного пребывания и порядка 20 тыс. о получении разрешительных документов.

Сейчас в связи со снятием некоторых ограничительных мер отмечается приток прибывающих иностранных граждан. На миграционный учет первично поставлены свыше 16 тыс. иностранцев.

Обязательным условием для прохождения медицинской комиссии, оформления патента, разрешения на временное проживание и вида на жительство является наличие теста на коронавирусную инфекцию. Также прохождение теста является обязательным условием при депортации иностранных граждан на родину.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова напомнила о том, что иностранным гражданам и лицам без гражданства, пребывающим в Российскую Федерацию для трудовой деятельности, необходимо выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия.

На заседании обсудили также вопрос по осужденным, отбывшим наказание и нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации, а также по содействию трудовой занятости осужденных и оказанию им социальной помощи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6