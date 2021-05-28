В национальном масштабе: СГЭУ объединил вузы в консорциум для развития молодежного предпринимательства

Третий день VIII международного инновационного форума "Мир в новой реальности: вызовы и возможности", посвященный 90-летнему юбилею Самарского государственного экономического университета (СГЭУ), совпал с празднованием в стране Дня предпринимателя, что и определило его повестку. Форум, организованный СГЭУ, объединил более двух тысяч человек из семи стран и 20 городов.

Стартап как диплом

В среду, 26 мая, состоялась проектная сессия "Формирование межрегиональной экосистемы развития молодежного предпринимательства" с участием представителей Министерства науки и высшего образования РФ, Агентства стратегических инициатив, вузов, ряда институтов развития, а также предпринимательских общественных организаций "Опора России" и "Деловая Россия". Главным итогом дня стало подписание декларации о создании консорциума, который и поможет создавать такую экосистему. В открывающем выступлении ректор СГЭУ Светлана Ашмарина подчеркнула, что в первую очередь речь идет о развитии молодежного предпринимательства в рамках федерального проекта "Исследовательское лидерство" и программы "Стартап как диплом".

Интегрировать предпринимательство в образовательный процесс

"Стартап как диплом" - эта одна из наиболее эффективных сегодня моделей работы с молодыми предпринимателями предполагает формирование в период обучения в вузе команды студентов, заточенной на создание определенного проекта и его реализацию с привлечением заинтересованного инвестора. Выступая в этой роли, частный предприниматель или институт развития вместе с НИОКР (проектной разработкой) получает функционально полную группу исполнителей, сплоченную несколькими годами совместной проектной деятельности.

Открывая сессию, директор департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ Денис Аширов отметил большую общественную значимость увеличения числа предпринимателей в стране, а также их вклада в инновационное развитие отечественной экономики. По его мнению, для решения этих задач нужно интегрировать предпринимательские знания, умения и навыки в российское высшее образование.

Его заместитель Валентина Шалашникова пояснила, что не стоит стремиться сделать стартапером (предпринимателем в сфере инноваций) каждого второго студента, система поддержки тех, кто (чуть ли не с первого курса) этим занимается, должна быть развернута в вузах при поддержке региональных властей. "С 2022 года начнется реализация программы создания в университетах студий технологического предпринимательства, - сообщила она. - Причем во многих вузах эти студии уже есть, хотя и под другими названиями". Представитель минобрнауки РФ сообщила также, что внедрение программы "Стартап как диплом", запущенной по инициативе студенческого сообщества, идет весьма успешно: число вузов - участников этой программы за год выросло более чем вдвое - с 46 до 99.

Нужна системная поддержка

Директор ГАУ Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" (управляющей компании технопарка "Жигулевская долина") Александр Сергиенко представил свое видение системной поддержки молодых предпринимателей. Поскольку она требует финансового фундамента, необходимо создание специализированного федерального фонда, заявил он. При этом победитель конкурсного отбора проектов должен получать два чека, один из которых он сможет использовать для финансирования своего проекта в рамках родного вуза, а второй - вложить в аналогичный фонд регионального уровня.

Гендиректор Регионального центра инноваций Startup Samara Александр Клюкач рассказал об опыте работы центра с ведущими местными вузами, напомнив участникам сессии, что стартапы - это нефть нового времени.

Однако, чтобы добыть эту "нефть" (получить 10-20 стартапов, пригодных для коммерческой реализации), нужно рассмотреть тысячи проектных предложений, поделился опытом Рубен Помбухчан из лаборатории "Институциональный проектный инжиниринг". Для этой цели Павел Орехов из Агентства стратегических инициатив предложил использовать возможности платформы "Конструкториум".

Консорциум как экосистема

Более широкое видение проблематики участники сессии продемонстрировали при обсуждении инициированной СГЭУ идеи создания консорциума "Межрегиональная экосистема молодежного предпринимательства". Речь идет об открытии на площадках вузов центров предпринимательских компетенций - межрегионального студенческого технопарка и бизнес-инкубатора, межрегиональной университетской школы стартапов, совместной реализации ряда сетевых программ (в таких сферах, как образование, в том числе дополнительное, бизнес-инкубирование и бизнес-наставничество).

Консорциум - важный шаг к решению поставленных задач. Он объединит ведущие университеты социально-экономического профиля, региональные институты поддержки и развития предпринимательства и инновационной деятельности, общественные организации. В частности, присоединились к подписанию соглашения региональное отделение "Опоры России", "Деловой России" и "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" - управляющая компания технопарка "Жигулевская долина".

Участники консорциума совместными усилиями запустят в своих вузах трек предпринимательства, за счет чего смогут более успешно реализовать программу "Стартап как диплом".

Помимо интеграции ресурсов от университетов, бизнеса, органов власти и институтов развития, задачами консорциума станут формирование предпринимательского мышления у молодежи в возрасте 14-24 лет, а также инициирование притока бизнес-идей, стартап-проектов и инновационных бизнесов.

По мнению Ирины Титовой, председателя Самарского регионального отделения "Деловой России", создание консорциума будет способствовать тому, чтобы из вузов выходили люди с предпринимательским менталитетом, уже подготовленные к реализации бизнес-проектов. Согласен с ней и зам. председателя Самарского регионального отделения "Деловой России" Вадим Некрасов. По его словам, идея создания такого консорциума назрела давно: "Система высшего образования- это система становления человека как личности, предпринимателя или специалиста. До этого момента бизнесменами становились не благодаря, а вопреки. Любой предприниматель рассчитывает только на себя. Сейчас, возможно, эта ситуация изменится. Вузы предоставят студенту возможность стать предпринимателем, а дальше выбор за ним. Не обязательно запускать в космос спутник, как Илон Маск. Есть сфера услуг, есть цифровая экономика. Все вузы должны в этом участвовать".

Присоединились к консорциуму и ведущие университеты социально-экономического профиля страны.

Как отметил проректор по молодежной политике и проектной деятельности пошедшего в консорциум Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Обуховский, сейчас есть огромное количество сетевых объединений взаимодействий между регионами, структурами: "Очевидно, что информационные потоки необходимо объединять между собой, заниматься взаимообогащением, поддержкой, обменом опытом. Поэтому подписание соглашения о консорциуме очень важно".

"Обмен опытом в этой сфере, взаимная поддержка, решение вопросов по распределению работ и ответственности - это замечательная инициатива, с которой выступил Самарский государственный экономический университет, - говорит директор института менеджмента и информационных технологий Уральского государственного экономического университета Александр Коковихин. - Мы с радостью ее поддерживаем и вступаем в консорциум. Уверен, вместе мы станем более серьезной силой, которая станет конкурентом ведущим социально-экономическим международным вузам".

"Мы должны быть вместе и в едином порыве формировать единые стратегии развития. Это очень важно, если мы хотим на выходе получить синергию в большом объеме", - поддержал коллег директор проектного офиса "Государственного университета управления" Владислав Показаньев.

Как подчеркивает заместитель проректора по учебно-воспитательной работе и научно-исследовательской работе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Юлия Разумова: "Предпринимательские инициативы - сегодня один из основных треков развития университетов социально-экономического направления. Здесь, конечно, важен опыт других вузов, опыт взаимодействия с предпринимательскими структурами, с органами госвласти. Для университетов это совершенно новые треки. Меняется время, меняются требования и отношение вузов к предпринимателям. И обмен опытом - это очень важная тенденция".