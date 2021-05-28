Племзавод "Дружба" делает ставку на качество

Большие успехи, как правило, сопутствуют тем, кто ставит высокие цели и много работает над их реализацией. Племзавод "Дружба" как раз из таких - предприятие с девяностолетней историей входит в список системообразующих компаний Самарской области и занимает одно из лидирующих мест в разведении овцеводства и крупного рогатого молочного скота. А по итогам конкурса компаний "Достояние губернии" 2020 года племенной завод "Дружба" стал лучшим предприятием агропромышленного комплекса.

Племенной репродукцией здесь занимаются десятки лет. Растят племенных овец куйбышевской породы и крупный рогатый скот черно-пестрой породы - сейчас в хозяйстве 1598 коров и более 4000 овец. Предприятие работает над сохранением племенного качественного поголовья для обеспечения внутреннего рынка. На ферме можно приобрести ягнят и бычков в возрасте до месяца, а также взрослых животных.

По итогам прошлого года дойное стадо увеличилось на 10% до 840 голов. Высокий процент голштинизации черно-пестрых коров "Дружбы" обеспечивает увеличение надоев молока. Если в прошлом году они составили 6229 кг, то в этом есть задача взять планку в 7300 кг.

Продукция завода не ограничивается племенным скотом и молоком. Здесь производят мясо, высококачественную овечью шерсть, выращивают семена зерновых и кормовых культур. В этом году благодаря льготным программам кредитования хозяйство закупило высокопроизводительные комбайны "Ростсельмаш", которые позволят сократить время уборки зерновых культур вдвое. Это даст возможность увеличить площади посева, к чему хозяйство и стремится. Сейчас компания начала выращивать зерновые культуры не только для корма своим животным, но и на продажу.

"Общая площадь наших полей составляет около 13000 га. Мы выращиваем горох, овес, яровую и озимую пшеницу, яровой ячмень, подсолнечник, кукурузу и люцерну. В этом году начали сеять нут и ранние сорта кукурузы. По сравнению с прошлыми годами увеличили площадь под пропашные культуры. Теперь у нас 1000 га кукурузы и 2000 га подсолнечника", - говорит консультант племзавода Дэвид Лейтам.

Жителям региона хозяйство известно как поставщик натуральной кисломолочной продукции, которую здесь начали производить с 1991 года. Сейчас "Продукты из Орловки" можно купить не только в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Курумоче, Кошках, Елховке, Красном Яре, Усть-Кинельском, Прибрежном и в селе Орловка, где находится сама ферма. Компания уверенно наращивает объем переработки кисломолочной продукции и регулярно создает новинки. Прошлым летом у бренда появился полезный сывороточный напиток, а в январе запустили линейку йогуртов разных вкусов. В планах фермы - и далее расширять ассортимент. Завод стабильно увеличивает долю рынка продукции - в этом году уже открыли пять новых магазинов и планируется открыть еще по шесть в Самаре и Тольятти.

Предприятие сотрудничает со многими ритейлерами и намерено расширять партнерскую сеть. "Мы хотим работать не только с индивидуальными предпринимателями в розничной торговле, но и с кафе, ресторанами, которые нуждаются в натуральной продукции высокого качества", - комментирует Евгений Борисихин, генеральный директор Племенного завода "Дружба".

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