16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Весенние полевые работы в Самарской области завершатся на этой неделе Винзавод "Тольяттинский" выкупил московский бизнесмен Антон Андрейчиков Николай Тютюнников, ГК "Каравай": "Мы хотим стать лидерами отрасли хлебопечения в ПФО" Группа "Континент" делает ставку на органическое сельское хозяйство "Балтика-Самара" увеличит долю "зеленого" топлива

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Племзавод "Дружба" делает ставку на качество

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 266
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Большие успехи, как правило, сопутствуют тем, кто ставит высокие цели и много работает над их реализацией. Племзавод "Дружба" как раз из таких - предприятие с девяностолетней историей входит в список системообразующих компаний Самарской области и занимает одно из лидирующих мест в разведении овцеводства и крупного рогатого молочного скота. А по итогам конкурса компаний "Достояние губернии" 2020 года племенной завод "Дружба" стал лучшим предприятием агропромышленного комплекса.

Фото: предоставлено племзаводом "Дружба"

Племенной репродукцией здесь занимаются десятки лет. Растят племенных овец куйбышевской породы и крупный рогатый скот черно-пестрой породы - сейчас в хозяйстве 1598 коров и более 4000 овец. Предприятие работает над сохранением племенного качественного поголовья для обеспечения внутреннего рынка. На ферме можно приобрести ягнят и бычков в возрасте до месяца, а также взрослых животных.

По итогам прошлого года дойное стадо увеличилось на 10% до 840 голов. Высокий процент голштинизации черно-пестрых коров "Дружбы" обеспечивает увеличение надоев молока. Если в прошлом году они составили 6229 кг, то в этом есть задача взять планку в 7300 кг.

Продукция завода не ограничивается племенным скотом и молоком. Здесь производят мясо, высококачественную овечью шерсть, выращивают семена зерновых и кормовых культур. В этом году благодаря льготным программам кредитования хозяйство закупило высокопроизводительные комбайны "Ростсельмаш", которые позволят сократить время уборки зерновых культур вдвое. Это даст возможность увеличить площади посева, к чему хозяйство и стремится. Сейчас компания начала выращивать зерновые культуры не только для корма своим животным, но и на продажу.

"Общая площадь наших полей составляет около 13000 га. Мы выращиваем горох, овес, яровую и озимую пшеницу, яровой ячмень, подсолнечник, кукурузу и люцерну. В этом году начали сеять нут и ранние сорта кукурузы. По сравнению с прошлыми годами увеличили площадь под пропашные культуры. Теперь у нас 1000 га кукурузы и 2000 га подсолнечника", - говорит консультант племзавода Дэвид Лейтам.

Жителям региона хозяйство известно как поставщик натуральной кисломолочной продукции, которую здесь начали производить с 1991 года. Сейчас "Продукты из Орловки" можно купить не только в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Курумоче, Кошках, Елховке, Красном Яре, Усть-Кинельском, Прибрежном и в селе Орловка, где находится сама ферма. Компания уверенно наращивает объем переработки кисломолочной продукции и регулярно создает новинки. Прошлым летом у бренда появился полезный сывороточный напиток, а в январе запустили линейку йогуртов разных вкусов. В планах фермы - и далее расширять ассортимент. Завод стабильно увеличивает долю рынка продукции - в этом году уже открыли пять новых магазинов и планируется открыть еще по шесть в Самаре и Тольятти.

Предприятие сотрудничает со многими ритейлерами и намерено расширять партнерскую сеть. "Мы хотим работать не только с индивидуальными предпринимателями в розничной торговле, но и с кафе, ресторанами, которые нуждаются в натуральной продукции высокого качества", - комментирует Евгений Борисихин, генеральный директор Племенного завода "Дружба".

Больше информации о продукции племзавода "Дружба": в Инстаграм, VK, сайт.

 

 

 

 

 

На правах рекламы

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

Гид потребителя

Последние комментарии

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Олег Германов 27 апреля 2018 07:37 Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

Н. У. 22 августа 2017 18:30 "Тандер" потерял шансы на взыскание с мэрии Самары убытков за срыв планов строительства гипермаркета

Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Валентина Максимова 17 марта 2017 14:45 В Красноярском районе открылся первый снабженческо-производственный кооператив

До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6