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Здравоохранение Общество

Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В село Хрящевка Ставропольского района мобильный комплекс приехал по графику уже в четвертый раз. Жители проходят здесь осмотры врача, сдают анализы в рамках диспансеризации, но главное - делают прививки от новой коронавирусной инфекции рядом с домом.

"На вакцинацию решился, потому что хочу прожить 150 лет, - пошутил житель села Геннадий Калинин. - А вообще, я верю, что прививка поможет не заболеть ковидом. Я верю в вакцинацию".

Житель села Иван Сурыгин делает уже вторую инъекцию прививки, причем пришел вместе с мамой. "Ей восьмой десяток идет, - рассказал Иван Александрович, - думаю, надо ее поберечь от заражения. Да и сам я работаю, много общаюсь с людьми, и самому болеть не хочется, и других заражать не хотел бы. Поэтому решил при первой возможности сделать вакцинацию. А сейчас стало гораздо спокойнее".

Глава администрации сельского поселения Хрящевка Александр Виноградов пришел на ревакцинацию, чувствуя ответственность за родных и близких. "Надо сделать все, чтобы обезопасить себя и своих родных, знакомых, - подчеркнул Александр Владимирович. - А еще хотел поблагодарить жителей села за сознательное отношение к своему здоровью и жизни окружающих. У нас хорошие показатели вакцинации в возрастной группе, активность растет, поэтому и цифры привитых жителей растут. Люди относятся с пониманием к такой опасной ситуации и стараются помочь себе и другим не заболеть".

"По Хрящевке привито более чем 300 человек, - прокомментировал ситуацию врач неотложной помощи и исполняющий обязанности заведующего хрящевским терапевтическим отделением Ставропольской ЦРБ Сергей Хабибулин. -  И люди идут активно, и запись на прививку еще идет, кроме того, мы рады, что идут жители из группы риска, в основном мы и планировали обезопасить их от инфекции в первую очередь. У нас привилась и наша легендарная жительница - старожил  Валентина Андреевна Сакеева,  врач, ей 97 лет. Прививку перенесла без каких-либо проблем и осложнений".

Напомним, в Самаре продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.

Ежедневно в торговом центре "Аврора" с 11:00 до 18:00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).

Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.

Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:
- в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61, тел. 88466122348;
- в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу улица Мамистова, 52, тел. 88467624149;
- в Чапаевске на базе приемного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, тел. 88463930447;
- в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.

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