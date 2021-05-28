Жители Хрящевки прошли вакцинацию в мобильном комплексе

В село Хрящевка Ставропольского района мобильный комплекс приехал по графику уже в четвертый раз. Жители проходят здесь осмотры врача, сдают анализы в рамках диспансеризации, но главное - делают прививки от новой коронавирусной инфекции рядом с домом.
"На вакцинацию решился, потому что хочу прожить 150 лет, - пошутил житель села Геннадий Калинин. - А вообще, я верю, что прививка поможет не заболеть ковидом. Я верю в вакцинацию".
Житель села Иван Сурыгин делает уже вторую инъекцию прививки, причем пришел вместе с мамой. "Ей восьмой десяток идет, - рассказал Иван Александрович, - думаю, надо ее поберечь от заражения. Да и сам я работаю, много общаюсь с людьми, и самому болеть не хочется, и других заражать не хотел бы. Поэтому решил при первой возможности сделать вакцинацию. А сейчас стало гораздо спокойнее".
Глава администрации сельского поселения Хрящевка Александр Виноградов пришел на ревакцинацию, чувствуя ответственность за родных и близких. "Надо сделать все, чтобы обезопасить себя и своих родных, знакомых, - подчеркнул Александр Владимирович. - А еще хотел поблагодарить жителей села за сознательное отношение к своему здоровью и жизни окружающих. У нас хорошие показатели вакцинации в возрастной группе, активность растет, поэтому и цифры привитых жителей растут. Люди относятся с пониманием к такой опасной ситуации и стараются помочь себе и другим не заболеть".
"По Хрящевке привито более чем 300 человек, - прокомментировал ситуацию врач неотложной помощи и исполняющий обязанности заведующего хрящевским терапевтическим отделением Ставропольской ЦРБ Сергей Хабибулин. - И люди идут активно, и запись на прививку еще идет, кроме того, мы рады, что идут жители из группы риска, в основном мы и планировали обезопасить их от инфекции в первую очередь. У нас привилась и наша легендарная жительница - старожил Валентина Андреевна Сакеева, врач, ей 97 лет. Прививку перенесла без каких-либо проблем и осложнений".
Напомним, в Самаре продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 18:00.
Ежедневно в торговом центре "Аврора" с 11:00 до 18:00 работает стационарный прививочный пункт (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price).
Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы №4 по адресу улица Мичурина, 125, тел. 8(846)3124890 и в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.
Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:
- в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу улица Ленина, 61, тел. 88466122348;
- в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу улица Мамистова, 52, тел. 88467624149;
- в Чапаевске на базе приемного покоя ЦГБ по адресу улица, Ленина 104, тел. 88463930447;
- в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.
Последние комментарии
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Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.