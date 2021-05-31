Частные детсады подали иск к мэрии Самары

В Ленинском районном суде принят к производству коллективный иск от 28 самарских частных детских садов к городским властям. Истцы просят частично признать нормативно-правовой акт органа местного самоуправления о порядке предоставления муниципальных субсидий недействующим с даты его принятия.

Напомним, ранее владельцы частных детских садов Самары пожаловались депутату Госдумы Александру Хинштейну на то, что им угрожает уголовное преследование за якобы мошенничество. Преследованию уже подверглась их коллега - заведующая детским садом Елена Панова.

Женщине вменяют в вину, что она незаконно получала муниципальные субсидии, на которые не могла претендовать, так как взимала с родителей плату сверх установленной предельной суммы в 5960 рублей.

В иске к мэрии представители частных детсадов требуют отменить постановление №1123 от 29.12.2017, устанавливающее предельную ежемесячную родительскую плату в негосударственным дошкольном образовательном учреждении.

По мнению адвоката Ольги Ковалевой, постановление противоречит требованиям закона "Об образовании в РФ", Бюджетному кодексу и приказу Минобрнауки России "Об утверждении государственного образовательного стандарта дошкольного образования". По ее словам, установив предельный общий размер платы в 5960 рублей в месяц, власти ограничили право негосударственных детских садов на оказание воспитанникам дополнительных платных образовательных услуг, соответственно, ограничив и право родителей и детей на их получение.

Сегодня, согласно постановлению №1085 от 28.12.2018, в самарских муниципальных детсадах плата за присмотр и уход составляет 150 рублей в день, то есть 3 тыс. руб. в месяц. При этом у госучреждений имеются льготы по оплате аренды и коммунальных услуг. Но у негосударственных детских садов существуют еще другие затраты - на питание, аренду помещений, коммунальные услуги и т.д.

Таким образом, при получении от родителей 5960 рублей в бюджете садика на образование денег уже не остается. А если родительская ежемесячная плата превышает лимит, то в субсидиях частному детскому саду отказывают. Хотя ранее, до издания обжалуемого постановления, частным детским садам, реализующим основную общеобразовательную программу, выдавали субсидии из городского бюджета "в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми".

На этой неделе состоится предварительное слушание по этому административному иску.