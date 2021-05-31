Частные детсады подали иск к мэрии Самары

В Ленинском районном суде принят к производству коллективный иск от 28 самарских частных детских садов к городским властям. Истцы просят частично признать нормативно-правовой акт органа местного самоуправления о порядке предоставления муниципальных субсидий недействующим с даты его принятия.
Напомним, ранее владельцы частных детских садов Самары пожаловались депутату Госдумы Александру Хинштейну на то, что им угрожает уголовное преследование за якобы мошенничество. Преследованию уже подверглась их коллега - заведующая детским садом Елена Панова.
Женщине вменяют в вину, что она незаконно получала муниципальные субсидии, на которые не могла претендовать, так как взимала с родителей плату сверх установленной предельной суммы в 5960 рублей.
В иске к мэрии представители частных детсадов требуют отменить постановление №1123 от 29.12.2017, устанавливающее предельную ежемесячную родительскую плату в негосударственным дошкольном образовательном учреждении.
По мнению адвоката Ольги Ковалевой, постановление противоречит требованиям закона "Об образовании в РФ", Бюджетному кодексу и приказу Минобрнауки России "Об утверждении государственного образовательного стандарта дошкольного образования". По ее словам, установив предельный общий размер платы в 5960 рублей в месяц, власти ограничили право негосударственных детских садов на оказание воспитанникам дополнительных платных образовательных услуг, соответственно, ограничив и право родителей и детей на их получение.
Сегодня, согласно постановлению №1085 от 28.12.2018, в самарских муниципальных детсадах плата за присмотр и уход составляет 150 рублей в день, то есть 3 тыс. руб. в месяц. При этом у госучреждений имеются льготы по оплате аренды и коммунальных услуг. Но у негосударственных детских садов существуют еще другие затраты - на питание, аренду помещений, коммунальные услуги и т.д.
Таким образом, при получении от родителей 5960 рублей в бюджете садика на образование денег уже не остается. А если родительская ежемесячная плата превышает лимит, то в субсидиях частному детскому саду отказывают. Хотя ранее, до издания обжалуемого постановления, частным детским садам, реализующим основную общеобразовательную программу, выдавали субсидии из городского бюджета "в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми".
На этой неделе состоится предварительное слушание по этому административному иску.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.