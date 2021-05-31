Дмитрий Азаров рассказал, какой вакциной привился от коронавируса

Губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 31 мая, рассказал, какой вакциной привился от коронавируса. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, которое провел глава региона.
Глава региона процитировал обращение жительницы Новокуйбышевска по поводу того, что в медучреждениях муниципалитета отсутствует вакцина "КовиВак" и заявительница ее ждет.
Как доложил министр здравоохранения Армен Бенян, все медицинские учреждения области укомплектованы вакциной "ЭпиВакКорона", а запасы вакцины "КовиВак" будут сформированы в ближайшее время.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что главы муниципалитетов должны усилить информационную работу и разъяснять, что все вакцины российского производства одинаково эффективны, это неоднократно доказано на практике.
"Мне часто задают вопрос, какой именно вакциной я привился от коронавируса. Отвечаю: "Спутником V". Больше всего у нас в запасах было "Спутника V" - им и провакцинировался".
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!