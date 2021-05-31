Дмитрий Азаров рассказал, какой вакциной привился от коронавируса

Губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 31 мая, рассказал, какой вакциной привился от коронавируса. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, которое провел глава региона.

Глава региона процитировал обращение жительницы Новокуйбышевска по поводу того, что в медучреждениях муниципалитета отсутствует вакцина "КовиВак" и заявительница ее ждет.

Как доложил министр здравоохранения Армен Бенян, все медицинские учреждения области укомплектованы вакциной "ЭпиВакКорона", а запасы вакцины "КовиВак" будут сформированы в ближайшее время.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что главы муниципалитетов должны усилить информационную работу и разъяснять, что все вакцины российского производства одинаково эффективны, это неоднократно доказано на практике.

"Мне часто задают вопрос, какой именно вакциной я привился от коронавируса. Отвечаю: "Спутником V". Больше всего у нас в запасах было "Спутника V" - им и провакцинировался".