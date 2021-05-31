Дмитрий Азаров потребовал исключить задержки в выдаче сертификатов о вакцинации

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник, 31 мая, на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 потребовал исключить задержки в выдаче сертификатов о вакцинации.

Руководителю региона в социальных сетях пожаловались жители Нефтегорска. "17 мая мне сделали вакцину, сертификат сказали получить в МФЦ, в МФЦ говорят, что можно получить через Госуслуги, а там нет информации", - зачитал обращение губернатор и потребовал от руководителей профильных ведомств исключить факты невыдачи сертификатов.

Необходимо рассмотреть причины сбоя на конкретном примере и устранить причины недоработки. "Каждый такой случай рассматривать как чрезвычайный, проводить расследование", - поручил Дмитрий Азаров.